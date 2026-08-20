Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partnerinin kim olacağı merak edilirken, beklenen isim belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin 2. sezonu için anlaşma sağladı. Böylece Korel ve İmirzalıoğlu, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacak.

KARADAYI’DAN YILLAR SONRA YENİDEN AYNI SETTE

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu, daha önce büyük ilgi gören “Karadayı” dizisinde başrolleri paylaşmıştı. İkilinin yıllar sonra yeniden bir projede bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, “A.B.İ” için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

SEZON FİNALİNDE SADECE AYAKLARI GÖRÜNMÜŞTÜ

“A.B.İ”nin sezon finalinde seyirci karşısına çıkan ve yalnızca ayakları görülen gizemli kadın karakterin kim olduğu merak edilmişti. Bu karakteri Bergüzar Korel canlandıracağı kesinleşti.

Korel’in canlandıracağı karakterin yeni sezonda Doğan’ın hayatına dahil olması bekleniyor. Hikayede Korel’in karakteri ile Doğan’ın geçmişten gelen bir tanışıklığının ortaya çıkacağı belirtiliyor.

İKİNCİ SEZON ÇEKİMLERİ 22 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Yeni bir değişiklik olmaması halinde “A.B.İ” dizisinin ikinci sezon çekimlerinin 22 Ağustos’ta başlaması planlanıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan kaleme alıyor.

Yeni sezonda Doğan karakterinin intikam arayışının daha da ön plana çıkacağı ve dizinin aksiyon dozunun artırılacağı belirtiliyor.

Afra Saraçoğlu’nun projeden ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partnerinin kim olacağı dizinin takipçileri arasında merak konusu olmuştu.