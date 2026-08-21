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Trump'ın 'ekonomik savaş' hamlesine İran'dan ilk yanıt: Bunu uygulayan ülkeler...

Trump'ın 'ekonomik savaş' hamlesine İran'dan ilk yanıt: Bunu uygulayan ülkeler...
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik başlattığı ekonomik savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'un "yaptırım" tehditlerinin, "savaşın diğer yüzü" olduğunu belirten İran, bu hamleyi "hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırım tehditlerini "hukuka aykırı" olarak nitelendirerek kınadı.

"HUKUKA AYKIRI"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıkları" yönündeki açıklamasına cevap verdi. Bakanlık, "Ekonomik D-Day" Operasyonu'nun "savaşın diğer yüzü" olduğunu belirterek, "hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, yaptırımları emreden veya uygulayanların yargılanma ve cezalandırılma riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, "Bu hukuka aykırı eylemin sonuçları ve yansımalarının sorumluluğu ABD hükümetine ve bu politikayı uygulayanlara ait olacaktır" dedi.

TRUMP BÖYLE DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a karşı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıklarını duyurarak, "İran'ı tecrit etmek ve oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için tüm müttefiklerimizin ABD'nin yanında durmasına ihtiyacımız var. Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren ülkelerin de korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını duyuruyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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