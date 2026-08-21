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Salah Trabzon'u karıştırdı

Salah Trabzon'u karıştırdı
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a sahasında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Salah'ın performansı tartışma konusu oldu. İki önemli gol fırsatından yararlanamayan yıldız futbolcu, bordo-mavili taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar Salah'ın henüz yeni olduğunu ve maçlar ilerledikçe gerçek performansına ulaşacağını savunurken, bazıları ise eski futbolundan uzak olduğu görüşünü dile getirdi.

  • Salah, 8. dakikada kaleci Dibusz ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol atamadı.
  • Salah, 49. dakikada uzak köşeye yaptığı vuruşla az farkla auta gitti.
  • Trabzonspor, sahasındaki 1-0'lık yenilginin ardından tur şansını 27 Ağustos'taki Macaristan rövanşına bıraktı.

Trabzonspor'un karşılaşmadaki ilk önemli fırsatlarından biri Salah'ın ayağından geldi. 8. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Salah, sağ çaprazda kaleci Dibusz ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcunun vuruşunda Dibusz gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDA BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

Salah, 49. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Malinovsky'nin ceza alanına gönderdiği pası kontrol eden yıldız futbolcu, sol çapraza ilerleyerek uzak köşeye vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ

Trabzonspor'un sahadan 1-0 mağlup ayrılmasının ardından Salah'ın performansı bordo-mavili taraftarlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bazı taraftarlar, takıma yeni katılan Salah'ın uyum sürecinde olduğunu ve maç oynadıkça performansının yükseleceğini savundu. Bazı taraftarlar ise yıldız futbolcunun eski günlerinden uzak bir görüntü sergilediğini belirterek performansını yetersiz buldu.

GÖZLER RÖVANŞA ÇEVRİLDİ

Trabzonspor, sahasındaki 1-0'lık yenilginin ardından tur şansını Macaristan'daki rövanşa bıraktı. Bordo-mavililer, 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmada tur için sahaya çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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