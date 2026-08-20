Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

İspanya'nın Barselona kentinde bir düğün sonrası çekilen ve gelinin gerdek gecesine hazırlandığı anları içeren görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Kısa sürede viral olan paylaşıma, kullanıcılar "Gelenek adı altında rezillik" diyerek sert tepki gösterdi.

Barselona'da gerçekleşen bir düğünün ardından kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Düğün sonrasında gelinin geleneksel ritüeller bahanesiyle gerdeğe hazırlandığı anların kayda alınıp paylaşılması, izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

"İNSANLARIN ÖZELİ DE KALMADI"

Özel hayatın gizliliğinin ve Mahremiyet sınırlarının ihlal edildiğini vurgulayan binlerce sosyal medya kullanıcısı, görüntülerin altına tepki dolu yorumlar yağdırdı. Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından kullanıcılar tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

Gelenek adı altında rezillik

İnsanların özeli de kalmadı artık

Daha neler göreceğiz acaba

Bunu insanlara neden izletiyorlar ki

Kaynak: Haberler.com