Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor! DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle konut satışlarında DASK sistemi değişti.

SATIŞLARDA POLİÇE DEVRİ UYGULAMASI KALKTI

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nın "Menfaat Sahibinin Değişmesi" başlıklı maddesinde yapılan güncellemeyle, gayrimenkul alım satım işlemlerindeki sigorta süreci tamamen yeniden şekillendirildi. Bugüne kadar ev satıldığında, evi satan kişiye ait mevcut DASK poliçesi doğrudan yeni mülk sahibine devredilebiliyordu. Ancak yayımlanan tebliğ ile bu devir işlemi yürürlükten kaldırıldı. Yeni döneme göre; taşınmazın satışla el değiştirmesi durumunda, tapudaki tescil tarihi itibarıyla mevcut DASK sözleşmesi otomatik olarak sona erecek.

KULLANILMAYAN PRİMLER İADE EDİLECEK

Düzenlemenin gayrimenkul satanları sevindirecek en önemli detayı ise ödenmiş primlerin akıbeti oldu. Sözleşmenin tapu devriyle birlikte sona ermesinin ardından, poliçenin kullanılmayan günlerine ait ödenmiş prim tutarları evi satan eski sigorta sahibine iade edilecek. Diğer yandan tapu müdürlükleri veya satış işlemini yapmaya yetkili diğer idareler, devir işlemleri sırasında yeni mülk sahibinin kendi adına sıfırdan bir Zorunlu Deprem Sigortası yaptırıp yaptırmadığını kontrol edecek.

MİRAS KALAN KONUTLAR İÇİN 15 GÜN ŞARTI

Tebliğ, ev satışlarının yanı sıra miras yoluyla el değiştiren gayrimenkuller için de özel şartlar barındırıyor. Taşınmazın miras gibi satış dışı yollarla el değiştirmesi halinde mevcut DASK sözleşmesi iptal edilmeyecek ve poliçe yeni hak sahibi ile devam edecek. Ancak konutun yeni sahibinin, mülkiyet değişikliğini ve sigorta sözleşmesinin varlığını öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde durumu sigorta şirketine bildirmesi zorunlu olacak. İlgili sigorta şirketi veya acente ise, bu bildirimi aldıktan sonra 24 saat içinde gerekli zeyilname (değişiklik belgesi) işlemlerini tamamlayarak güncel poliçeyi yeni sahibine teslim etmekle yükümlü olacak. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete'deki yayım tarihinden 15 gün sonra resmen yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haberler.com