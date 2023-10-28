Tkp'den Cumhuriyet Yürüyüşü: Türkiye'yi ve Cumhuriyet'i Yeniden Ayağa Kaldıralım

SULTAN EYLEM KELEŞ

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyet'in 100. yılında "Cumhuriyet için, sosyalizm için yürüyelim" sloganıyla İzmir'de yürüyüş düzenledi. TKP İzmir İl Başkanı ve Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, Cumhuriyet değerlerinin yok edilmeye çalışıldığını, Cumhuriyet'in altının adım adım oyulduğunu belirterek yurttaşlara seslendi, "Gelin, Türkiye'mizi ve Cumhuriyet'imizi yeniden ayağa kaldıralım" dedi.

Türkiye Komünist Partisi'nin "Cumhuriyet İçin, Sosyalizm İçin Yürüyelim" sloganıyla bu akşam İstanbul, Ankara ve İzmir'de yürüyüş düzenledi. "Cumhuriyet'i Yeniden Ayağa Kaldıracacağız" pankartının arkasında bir araya gelen vatandaşların İzmir'de buluşma noktası Alsancak Penguen Kitabevi önü oldu. Türk bayrakları ile TKP bayraklarının birlikte taşındığı yürüyüşte, sık sık "Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok", "Cumhuriyet bizim, yaşasın sosyalizm" sloganları atıldı. Yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda basın açıklamasıyla sona erdi.

"CUMHURİYET'İN ALTINI ADIM ADIM OYDULAR"

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adına açıklamayı Merkez Komite üyesi ve İzmir İl Başkanı Savaş Sarı yaptı. Sarı, açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet, bundan tam 100 yıl önce kuruldu. Cumhuriyet kurulurken, ne pahasına kuruldu? Önce onu hatırlamamız gerekiyor. Cumhuriyet emperyalistlerin, İngilizlerin, Fransızların işgali altındaki bir ülkede, işgale karşı bağımsızlık iddiasıyla kuruldu. Cumhuriyet, hilafet altında halkın iradesinin teslim alınmaya çalışıldığı Anadolu'da, hilafete karşı laiklik iddiasıyla kuruldu. Cumhuriyet bu topraklarda, bundan 100 yıl önce emperyalistlerle iş tutan, memleketi satan bir avuç saltanat sevdalısına, saltanata karşı halka inançla kuruldu, halka kuruldu. Bundan 100 yıl önce, bir tarafta dünyanın her karış toprağını yağmalamayı, yok etmeyi, kendi kasaları, kendi cepleri dolsun diye halkları esir almayı göze almış bir avuç emperyalist ve onların işbirlikçisi, saltanat düşkünü insanlar vardı. Onların karşısındaysa bizim de, Cumhuriyet'imizin de içinde yer aldığı "Dünya halkları özgürdür, emek kurtulacaktır" diyen bir cephe vardı. Evet kardeşler, 100 yıl önce Cumhuriyet kuruldu bu topraklarda. Onca inanmayana, onca karşı çıkana rağmen devrimci bir iradeyle kuruldu bu Cumhuriyet. Sonra bu topraklarda işbirlikçiler, para babaları, holdingler, tarikatlar, yobazlar rahat durmadılar. O Cumhuriyet'in altını adım adım oydular ve bugün işte Cumhuriyet'imiz yok maalesef artık. Cumhuriyet'in bütün değerlerini yok ettiler. 100 yıl sonra artık ne Cumhuriyet'ten, ne laikten, ne bağımsızlıktan, ne halk iradesinden söz edemiyoruz. Biliyoruz ki; 100 yıl önce bu topraklarda onca düşmana, işbirlikçiye, yobaza karşı bir devrimci irade çıktıysa bugün de çıkacaktır, bugün de o irade bu topraklarda vardır. Ama biliyoruz ki kardeşler; Cumhuriyet, Cumhuriyet'in kazanımları istendiği kadar yok edilmeye çalışılsın, bu halkın bağrında laikliğin de, bağımsızlığın da, halkçılığın da, devrimciliğin de kazınıp atılamayacağı bir karşılığı muhakkak vardır. İnanıyoruz ki; Cumhuriyet bu topraklarda yeniden ayağa kalkacaktır, mutlaka ayağa kalkacaktır.

"YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM!"

Şimdi çıkmışlar karşımıza halka masal anlatıyorlar. O masalda yenilmez güçler var. Emperyalist deniyor, para babası, holding, tarikat, çete- mafya deniyor onlara. Diyorlar ki; onların bileği bükülmez. Eğer bu memlekette insanlar yaşamını sürdürecekse o emperyalistlerle, o holdinglerle, o tarikatlarla iş tutacakmışız. Yani iş tutmak ne demek biliyor musunuz? Bu memleketin yağmasına göz yumacakmışız, bu gerici sürüsünün halkı din istismarıyla teslim almasına göz yumacakmışız. Holdingler, para babaları evlerimizin, alın terimizin her bir parçasını çalıp bizi köleleştirmesine göz yumacakmışız. Kardeşler hatırlıyor musunuz bundan 100 yıl önce de bu masal anlatılıyordu bu topraklarda. Birileri diyordu ki; "Bunlar yenilmez, bunların bileği bükülmez, öyle sultanla, emperyalistlele baş edilmez, en iyisi mandacılıktır". O zaman ne dendi bu topraklarda? ya istiklal, ya ölüm!

"TÜRKİYE VE CUMHURİYET'İ YENİDEN AYAĞA KALDIRALIM"

Kardeşler, Türkiye Komünist Partisi çağırıyor; biz yağmacılarla iş tutmayız, biz çocuklarımıza tecavüz eden, kadınlara taciz eden, dini istismar eden yobazlarla iş tutmayız. Türkiye Komünist Partisi çağırıyor; eğer hayatımız değerliyse, eğer yarınımız değerliyse, eğer bu topraklar, memleketimiz değerliyse, eğer bu halk onurluysa, değerliyse gelin eğilmeyelim, bükülmeyelim. Laikliğe sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım, emeğimize sahip çıkalım. Gelin kardeşler eşit, özgür, bağımsız, laik bir Türkiye'yi, Cumhuriyet'imizi yeniden ayağa kaldıralım. Gelin kardeşler 100 yıl önce olduğu gibi bu halk birleşsin, o yamyam sürüsüne karşı, o yalancılara karşı, o riyakarlara karşı bu halk örgütlensin ve Türkiye'mizi, Cumhuriyet'imizi yeniden ayağa kaldıralım."