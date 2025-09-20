TİKA, Türkiye-Ekvador Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılında Diplomasi Akademisini Yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye ile Ekvador arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılı vesilesiyle Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi binasını yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvadorlu diplomatlar tarafından oditoryum, kütüphane, derslik olarak kullanılan iç mekanlar tamamen yenilenerek Ekvator Dışişleri Bakanlığının kullanımına sunuldu.

1950'de diplomatik ilişkiler tesis edildiğinde dönemin Devlet Başkanı Galo Plaza Lasso'nun konutu olan ve aynı ismi taşıyan tarihi yapı, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ile Ekvador Diplomasi Akademisi Direktörü Büyükelçi Alejandro Suarez'in katılımıyla düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

Projenin açılışı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı anısına Dışişleri Bakanlığı ile planlanan bir dizi kutlama etkinliğinin ilki olarak gerçekleştirildi.

"Türk diplomasisinden Ekvator diplomasisine bir armağan"

Törende konuşan Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Yalçın, 1950'de diplomatik ilişkilerin tesis edildiği dönemde bu tarihi yapıda böylesine anlamlı bir yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduğunu belirtti.

TİKA'nın dünya çapında bilinen teknik kapasitesi ve cömert mali katkısıyla yapılan bu projenin sadece kalkınma işbirliği girişimi değil, aynı zamanda Türkiye diplomasisinden Ekvador diplomasi camiasına bir armağan olduğunu vurgulayan Yalçın, akademiye Türk kültürünü yansıtan bir katkı olarak TİKA tarafından armağan edilen ve bina cephesine yerleştirilen 75. yıl hatırası el boyaması İznik çinili plaket ve büyük salona asılan çintemani ve lalezar motifli çini eserlerin, kültürel diplomasi açısından taşıdığı önemi dile getirdi.

Yalçın, ekimde iki ülkenin genç diplomatları arasında düzenlenecek çevrim içi eğitim programı ile 2022'de imzalanan Diplomasi Akademileri Mutabakat Muhtırası'nın yeni adımlarla somutlaştırılacağını ifade etti.

"Akademinin kalbi yenilendi, ilişkilerimiz derinleşiyor"

Ekvador Dışişleri Bakanı Sommerfeld, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 75. yılının bu denli anlamlı şekilde kutlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Diplomasi Akademisini Dışişleri Bakanlığının kalbi olarak nitelendiren Sommerfeld, genç diplomatların bu yeni mekanlardan faydalanacağını söyleyerek TİKA ve Türk hükümetine teşekkür ettiklerini kaydetti.

Sommerfeld, binanın önceki durumunu yakından bildiğini, yapılan kapsamlı tadilatın Diplomasi Akademisinin çehresini tamamen değiştirdiğini, bu alanlardan sadece yeni diplomatların değil, Bakanlık genelinde çeşitli birimlerin de bu modern alanlardan yararlanacağını dile getirdi.

Ekvador Diplomasi Akademisi Direktörü Büyükelçi Suarez de TİKA'nın katkısıyla yapılan bu yenilemenin iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin sembolü olduğunu bildirdi.

Suarez, Türk hükümetine, Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğine ve TİKA'ya teşekkür ederek, yenilenen alanın genç diplomatların yetişmesine önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Törenin ardından Bakan Sommerfeld, Büyükelçi Yalçın ve Suarez, yenilenen bölümleri gezdi.

Neo-kolonyal mimarisiyle dikkati çeken ve 1940'lı yıllarda inşa edilen yapı, bir dönem Ekvador'un eski devlet başkanlarından Galo Plaza Lasso'nun ikametgahı olarak kullanılmış, sonrasında ise diplomatik eğitim merkezine dönüştürülmüştü.

Kültürel ve kurumsal etki

Proje kapsamında yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde Diplomasi Akademisi yalnızca fiziki anlamda yenilenmekle kalmadı, İznik çinisi gibi Türk el sanatlarının eserleriyle kültürel bir etkileşime de zemin oluşturuldu.

Açılış sonrasında düzenlenen resepsiyonda, davetlilere Türk kahvesi ve geleneksel tatlılar ikram edildi.

Türkiye-Ekvador diplomatik ilişkilerinin 75. yılına özel olarak PTT tarafından bastırılan logolu hatıra zarflarının tanıtımı yapıldı ve konuklara dağıtıldı.