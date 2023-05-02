Texas'ta 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisinin ABD'den 4 kez sınır dışı edildiği belirtildi

ABD'nin Texas eyaletinde biri 9 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisinin 4 kez sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

ABD'nin Texas eyaletinde biri 9 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisinin 4 kez sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden (ICE) bir yetkili, 9 yaşında çocuğun da içinde bulunduğu 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisi 38 yaşındaki Francisco Oropesa Perez-Torres'in, yasa dışı yollardan ABD'ye giriş yaptığı için kolluk kuvvetlerince en az 4 kez sınır dışı edildiği açıklamasında bulundu.

Yetkili, Torres hakkında ilk olarak Mart 2009'da göçmenlik davalarına bakan bir hakim tarafından sınır dışı edilmesi kararı verildiğini aktararak "Torres, bilinmeyen bir zaman ve yerde yasa dışı şekilde ABD'ye yeniden girdi ve Eylül 2009, Ocak 2012 ve Temmuz 2016'da da ICE operasyonları kapsamında birkaç kez daha gözaltına alındı ve uzaklaştırıldı." dedi.

Torres'in mevcut göçmenlik durumunun belirsiz olduğu, son sınır dışı edildiğinden beri ABD'de ne kadar süredir bulunduğu bilinmezken, yetkililer, Texas'ın Cleveland şehrindeki katliamın sorumlusu olduğundan şüphelenilen Torres'i arama çalışmalarında halktan yardım istedi.

Nerede olduğuna dair hiçbir kanıt yok

FBI Houston Özel Ajanı James Smith, yaptığı açıklamada, Torres'in silahlı olduğunu ve tehlikeli kabul edildiğini, 250'den fazla kolluk görevlisi tarafından arandığını, başına 80 bin dolar ödül koyulduğunu kaydetti.

Smith, Torres'in nerede olduğuna dair ellerinde hiçbir ipucunun bulunmadığını kaydetti.

"Komşum, annesiz kalan çocuklarım babasız da kalmasın diye pencereden kaçmamı söyledi"

Olayda eşini kaybeden William Garcia, yaptığı açıklamada, 28 Nisan Cuma gecesi olaydan yaklaşık 10 ila 20 dakika önce kendisinin ve iki komşusunun bebekleri uyuduğu için evlerinin bu kadar yakınında ateş etmeyi bırakmasını istemek için Torres'in evine yürüdüklerini söyledi.

Şüphelinin, uyarılarını dikkate almayarak ateş etmeye devam ettiğini belirten Garcia, içeri girdiklerini ve karısı Sonia Argentina Guzman'ın o sırada polisi aradığını, bunun ardından Torres'in evlerine doğru yöneldiğini ifade etti.

Garcia, evlerine yöneldiği sırada karısının da kadın olduğu için kendisine zarar vermeyeceği düşüncesiyle dışarı çıkıp onu durdurmak istediğini, saldırganın daha sonra evine gelip karısı Sonia Argentina Guzman'ı kapı aralığında vurduğunu ve ardından diğer üç kişiyle oğlu Daniel Enrique Laso-Guzman'ı da öldürdüğünü söyledi.

Vurulan komşusunun eşinin yere düştüğünü gördüğünü anlatan Garcia, "Komşum, annesiz kalan çocuklarım babasız da kalmasın diye pencereden kaçmamı söyledi. Ölen iki kişi, 2,5 yaşındaki kızımı ve 1 aylık oğlumu koruyordu. Katil onu da öldürmesin diye onu bir sürü giysiyle korumuşlar. Şimdi ne hissettiğimizi bir hayal edin. Korkunçtu." diye konuştu.

Garcia, geçmişte zanlının eşiyle kendi eşinin sürekli sohbet ettiğini ve iki ailenin birbiriyle sorunu olmadığını vurgulayarak şüphelinin evlerine gelip zaman zaman yardım ettiğini dile getirdi.

İnfaz tarzında vurulmuşlar

San Jacinto kasabası Şerifi Greg Capers, yaptığı açıklamada, polisin verdiği bilgiye göre, kurbanların yakın mesafeden "neredeyse infaz tarzında" vurulduğunu aktardı.

Torres'in karısının birçok kez sorguya çekildiğini ve müfettişlerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Capers, memurların kapı kapı dolaşarak güvenlik kamerası görüntülerini veya sakinlerin sahip olabileceği diğer bilgilere ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Öldürülenlerin hepsi Honduras uyrukluydu

Yetkililer, öldürülenlerin hepsinin Honduras uyruklu olduğunu doğruladıktan sonra Honduras Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı.

Açıklamada, "Honduras hükümeti, bu değerli canların kaybından derin üzüntü duyuyor ve tüm sevdiklerinin acılarını paylaşıyor. İlgili makamların bu korkunç olayın failini yakalamasını ve kanuni tüm yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

21 yaşındaki Diana Velazquez Alvarada, 31 yaşındaki Julisa Molina Rivera, 18 yaşındaki Jose Jonathan Casarez'in aileleriyle oğlu ve eşi katledilen Garcia'ya yardım etmek için "GoFundMe" sitesinden bağış hesabı oluşturuldu.

Olay

Texas eyaletinin güneydoğusunda 28 Nisan Cuma gecesi bir evde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Houston kentinin yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusundaki Cleveland'de yaşanan olay, yerel saatle 22.30 civarında gerçekleşmişti.

Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, Garcia'nın karısı ve oğlu Daniel Enrique Laso-Guzman ile toplam 5 kişi katledilmişti.