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Tespih Satıcılarında Silahlı Kavga: Taraflar Uzlaştı

Tespih Satıcılarında Silahlı Kavga: Taraflar Uzlaştı
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Bursa'da alacak yüzünden çıkan kavga sırasında seyyar tespih satıcısı Kazım İnanç, meslektaşı Kazım Demiraş'a ateş açtı, ancak kurşun ayakkabısına isabet etti. Taraflar, avukatların müdahalesiyle uzlaşarak helalleşti.

BURSA'da, 'alacak' kavgasında seyyar tespih satıcısı Kazım İnanç'ın (62) tabancasından çıkan merminin ayakkabısının burun kısmına isabet ettiği meslektaşı Kazım Demiraş (59), 2 numara büyük olarak aldığı ayakkabısını, topuğuna basarak kullandığı için yaralanmaktan kurtulurken, taraflar, avukatın araya girmesiyle uzlaştı. 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan savcılığa intikal eden olayda, İnanç, Demiraş'a, olay günü silahından çıkan merminin isabet ettiği ayakkabının aynı numara olan benzerini hediye etti. Hukuk bürosundan kol kola çıkıp yolda birlikte yürüyen taraflar, karşılıklı helallik alarak ayrıldı.

Olay, 6 Ağustos'ta merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Yer meselesi nedeniyle husumetli olan seyyar tespih satıcıları Kazım İnanç ile Kazım Demiraş, pazar yerinde karşılaşınca tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Kazım İnanç belindeki ruhsatsız silahı çıkarıp, Kazım Demiraş'ın ayağına doğru tek el ateş etti. Mermi, Demiraş'ın ayakkabısının burnuna isabet etti. Tetiğe 2'nci kez basan İnanç, tabancası tutukluk yapınca kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Kazım Demiraş'ın, 2 numara büyük olan ayakkabısını topuğuna basarak kullandığı için yara almadığı tespit edildi.

3 GÜN TUTUKLU KALDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerine teslim olan Kazım İnanç, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İnanç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı. Kazım İnanç, 3 gün tutuklu kaldıktan sonra Kazım Demiraş şikayetinden vazgeçince serbest bırakıldı.

Kazım İnanç'ın avukatı Özgür Coşkun, anlaşmazlığın çözülmesi için tarafları bir araya getirdi. Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen Kazım İnanç, "Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Arkadaşıma çok büyük yanlış yaptım. Özür diliyorum, tekrar tekrar. Kendimi suçlu hissediyorum şu anda" dedi.

'BÜYÜK NUMARA AYAKKABI GİYMEM, YAŞAMAMA SEBEP OLDU'

Kazım Demiraş da olayın artık kapandığını belirterek, "O anda insan namlu ucundayken bazı şeyleri geç düşünüyor. Allah ömür vermiş ki, yaşıyoruz. Benim için olay olmuştur ve bitmiştir. Ayağım rahatsızdı, büyük numara ayakkabı giydim, o da yaşamama sebep oldu" diye konuştu.

Kazım İnanç'ın avukatı Özgür Coşkun ise hukuki sürecin devam ettiğini söyleyerek, "Olay Kazım amcamızın şikayeti ile başladı. Olayın başlamasının ardından diğer Kazım amcamız, yaralamaya teşebbüsten adli süreçle karşı karşıya kaldı. 'İkinizin de ismi Kazım, gelin sizi barıştıralım' dedik. Hukuki sürecimiz devam etmektedir. İki amcamızı barıştırdık. Her ne kadar sanığın avukatı olsak da uzlaştırmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Coşkun'un ortağı avukat Abdullah Çelik de "Her iki amcamızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Buluşmanın sonunda İnanç, Demirtaş'a, olay günü silahından çıkan merminin isabet ettiği ayakkabının aynı numara olan benzerini hediye ederken, karşı taraf da tespih verdi. Hukuk bürosundan kol kola çıkıp yolda birlikte yürüyen taraflar, birbirlerinden helallik alarak ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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