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Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

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Darbe girişiminde 251 vatandaşı şehit ettiren FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası örgütte kavgalar başlarken, suikastlara varacak olayların da yaşanabileceği ifade ediliyor. FETÖ'nün ABD sorumlusu Türkyolu'nun göstermelik bir tören düzenleyip cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı. Öte yandan Gülen'in ölümü sonrası yaşadığı evden görüntüler servis edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimden 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü terör örgütü içinde kavgaların da başlamasına neden oldu.

SUİKASTLARA VARACAK OLAYLAR BEKLENİYOR

FETÖ içinde maddi gücü ele geçirmek isteyen kişilerin birbirleriyle sert tartışmalar yaşadığı ve yakın dönemde suikastlara varacak olayların da yaşanabileceği iddia ediliyor.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

NEREYE GÖMÜLECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Güvenlik kaynaklarına göre örgüt elebaşı Gülen'in ölümü heyet içindeki mücadeleyi ateşe çevirdi. Örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: TÜRKYOLU CENAZEYİ KAÇIRABİLİR

Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istiyor ancak heyetin yaşlıları Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi taraftarı. Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

Örgüt içinde Gülen'i, Said Nursi gibi bir havaya sokmak isteyenler çoğunlukta. Mezarın bilinmemesi konusunda örgüt içinde ortak bir karar var. Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği Türkyolu'nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülüyor ancak Türkyolu'nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olması da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ediyor.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

ÖLÜMÜ SONRASI EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ABD'de yaşadığı evden görüntüler servis edildi. Görüntülerde evin önünde araç hareketliliği yaşandığı fark ediliyor.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

İADESİ İÇİN 7 KEZ BAŞVURU YAPILMIŞTI

FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu. Türkiye, 15 Temmuz hani darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez başvurmuştu.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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