Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü. Roketlerin boş araziye düştüğü olayda, bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ Pkk mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Araziye 5 roket düştüğü tespit edildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi.
Teröristlerin döşediği El Yapımı Patlayıcı (EYP), askeri araç geçişi sırasında patladı. Milli Savunma Bakanlığı, olayda Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya'nın şehit olduğunu belirtti.