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Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

Güncel Haberler

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü. Roketlerin boş araziye düştüğü olayda, bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ Pkk mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Araziye 5 roket düştüğü tespit edildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

Teröristlerin döşediği El Yapımı Patlayıcı (EYP), askeri araç geçişi sırasında patladı. Milli Savunma Bakanlığı, olayda Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya'nın şehit olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Öncüpınar Sınır Kapısı Kilis PKK YPG Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Dengiz Elm:

Kaç numara ayakkabı giyiyorlarmış baktınız mı?

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