Terk edilen Nisa bebeğe sütannelik yapan sağlıkçı, sosyal medyada içini döktü: Tek istediği minik kızım için dua

Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Kayalı Durmaz, 29 Mart'ta gittiği bir vakada bulunan terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı. Bebeğe Nisa Mihriban adını veren Durmaz, ambulans içerisinde bebekle çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede ülke gündemine oturdu, hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu paylaşımı alıntılayarak Durmaz'ı tebrik etti.

"EMMEK İSTEDİĞİNİ ANLAYINCA EMZİRDİM"

Olay hakkında konuşan Durmaz, "Boş arazide bir bebek bulunduğuna dair ihbar geldi. Biz bu ihbar üzerine çıkış yaptık. Olay yerinde asayiş ekipleri vardı, ekip otosuna almışlardı bebeği. Aracın içerisine aldığımızda ağlamaya devam ediyordu. Genel muayenesini yaptık. Herhangi bir sağlık problemi yok gözüküyordu ilk aşamada. Ama sürekli ağzıyla başını yana çevirip diliyle dudaklarını yana çevirip meme isteğinde ağlıyordu. Kendim de 14 aylık bir kız bebek annesiyim. Bu sebepten isteğini karşılıksız bırakmak istemedim. Aldım ve emzirdim. Hastaneye getirdik. Yol boyunca emzirdim. Yaklaşık yirmi dakika boyunca hastanenin önüne geldiğimizde de emzirmeye devam ettim. Sonra hastaneye teslim ettik bebeğimizi. Süt annesi olduğum için isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban, ona da o yüzden Mihriban adını vermek istedim. Olay yerinde ilk arayan beyefendi de nisan ayı geldiği için Nisa olsun demiş. Böylelikle onun adı da Nisa Mihriban oldu. Sevk edilirken yine karnını doyurdum. Arkadaşlarımla, ailemle tanıştırmak adına bir video çekmek istedim, giyindikten sonra. Daha sonra çocuk esirgemeye gittik ve teslim ettik" dedi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Ancak Nisa bebek, önceki gün Çocuk Bakımevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bebeğin bakıcının ihmali nedeniyle hastaneye alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili bakıcı hakkında da işlem başlatıldı. Medyada çıkan haberlerde ise önce Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği sonra da hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaparak haberlerin yalan olduğunu, bebeğin hastanede tedavi altına olduğunu söyledi.

"TEK İSTEĞİM MİNİK KIZIM İÇİN DUA"

Ortaya atılan iddialara ve Nisa bebeğin durumuna üzülen Büşra Kayalı Durmaz da sosyal medya hesabından içini döktü. Durmaz, "Daha ne kadar üzülebilirim diyorum bunlar çıkıyor karşıma. Ben sadece üzgün, acılı bir anneyim. Lütfen daha fazla üstüme gelmeyin. Tek isteğim minik kızım için dua" ifadelerini kullandı.