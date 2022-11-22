Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerden Azez'e roket saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti
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Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
PKK/ Ypg'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Kilis'in karşısındaki Azez ilçe merkezini roket saldırısıyla hedef aldı.
5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYORLAR
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürürken, buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.