TEKNOFEST Kapsamında İnsansız Hava Aracı Yarışması Sona Erdi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması, Kocaeli'de sona erdi.

Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin İHA teknolojilerine yönlendirilmesi amacıyla 8-12 Eylül tarihlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda organize edilen yarışlarda 131 takım mücadele etti.

Ödül töreninde konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türkiye'nin son yıllardaki teknoloji hamlelerinde Kocaeli'nin ana üstlerden birisi olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye giren ve katılım sağlayan öğrencileri tebrik eden Aktaş, Türkiye'nin böyle "pırıl pırıl" gençlerin omuzlarında yükseleceğini kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da İHA teknolojilerinin Türkiye'nin geleceği için çok değerli olduğunu belirterek, TÜBİTAK olarak 2016 yılında bu yana bu yarışmaları düzenlediklerini anlattı.

Yarışmaların öğrencilerin özgüvenine katkıda bulunduğunu, kendilerinin de geleceğe güvenle bakmalarına vesile olduğunu dile getiren Aydın, iyi gençlerle yol arkadaşı olduklarını vurguladı.

Aydın, çok farklı yarışmalarda bir araya geldiklerine dikkati çekerek, "Geçmiş yıllardan tecrübelerin bu yılki takımlara nasıl aktarıldığını görüyoruz. Farklı disiplinlerden, üniversitelerden gelen arkadaşların mühendisliğin, temel bilimlerin, sosyal bilimlerin farklı branşlarından bir araya gelerek nasıl takım ruhu oluşturduklarını, birlikte çalışarak nasıl başardıklarını burada şahitlik ediyoruz. Üniversitelerde kazandığınız bilgi, beceri, yetkinliklerin yanı sıra burada elde ettiğimiz takım çalışması becerileri, problem çözme becerileri gibi bu çağın size kazandırdığı becerilerle 'Türkiye Yüzyılı'na inanıyor emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her yıl binlerce gencimiz bu yarışmaya başvuru yapıyor"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, TEKNOFEST'te bu yıl 63 teknoloji yarışması icra ettiklerini belirterek, Kocaeli'de düzenlenen yarışmanın da onlardan birisi olduğunu kaydetti.

İHA'ların özellikle son yıllarda dünyada da önemli bir pazar elde ettiğine işaret eden Hıdır, "Burada da hem savunma sanayisinden hem de sivil alanlara kadar, tarımdan, sağlıktan, afet yönetimine kadar birçok alanda insansız hava araçları aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bizler de 2008 yılından beri TÜBİTAK'la birlikte İHA yarışmalarını TEKNOFEST kapsamında icra ediyoruz. Her yıl binlerce gencimiz bu yarışmaya başvuru yapıyor. Bu yıl da 3 bin 600'den fazla takımımızın başvurusu gerçekleşti ve burada da 131 takımımız üniversite, lise seviyesinde ter döktü." şeklinde konuştu.

Hıdır, katılımcıların sabit ve döner kanat ile serbest kategoride projelerini geliştirdiğini anlatarak, "Kimi yangın söndürme üzerine, kimisi tarım ilaçlama noktasında, kimisi afet anlarında kullanılabilecek insansız hava araçları görevlerini burada icra ediyorlar." dedi.

Yarışmalara uluslararası takımların da katılım sağladığını aktaran Hıdır, bunun da TEKNOFEST'e sadece ulusal değil uluslararası anlamda da oldukça geniş katılımın olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından "Sabit Kanat", "Döner Kanat" ve "Serbest Görev" kategorilerinde dereceye girenler ile "Performans Ödülü" ve "TUSAŞ Özel Ödülü"ne hak kazananlara ödülleri verildi.

Programa, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Vali Yardımcısı Olgun Öner, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Marmara TEKNOKENT Genel Müdürü Mehmet Ali Okur ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam katıldı.