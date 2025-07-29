Tekirdağ'da Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Ediyor

TEKİRDAĞ'da bazı mahallelerde yaklaşık 1 aydan bu yana yaşanan su kesintileri nedeniyle, vatandaşlar çeşmelerde su kuyruğuna girmeye başladı. Mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

İl genelinde bazı mahallelerde, yaklaşık 1 aydan beri sürekli hale gelen su kesintileri, vatandaşları mağdur ediyor. Vatandaşlar, su sıkıntısı yaşamamak adına, mahallelerindeki çeşmelerden bidonlarla su taşıyorlar. Yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte kesintilerin daha da sıklaştığı ifade eden vatandaşlar, çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

'SUSUZLUKLA SINANIYORUZ'

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nden Atatürk Mahallesi'ne su almak için gelen Özlem Demirtaş, "Ben Çiftlikönü mahallesinden geliyorum. Dünden beri yaşıyoruz bu sorunu ama etrafımızda, yakın çevremizde bu durumu 1 aydır, hatta 2 aydır yaşayan insanlar var. Mahallelerde arka arkaya kesintiler oluyor. Resmen biz halk olarak, çocuktan, yaşlıya, gence yıl 2025 olmuş susuzlukla sınanıyoruz. Çokta fazla söylenecek bir şey yok aslında insanoğlunun en temel hakkı olan su elimizden alınmış bulunmakta. Görüyorsunuz çektiğimiz çileyi ellerimizde bidonlarla geliyoruz. Aracı olan arabasıyla geliyor, aracı olmayan yürüyerek gelip sıra bekliyor. Bu kadar insana yazık günah gerçekten. Kimsenin bu halka bunu yaşatmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

'BU SORUNLAR BUGÜNE KADAR ÇÖZÜLMELİYDİ'

Sorunların çözülememesinden yakınan Demirtaş; "Bize söylenen kesinti nedenleri de ya arızaya bağlı, ya depo seviyesi kaynaklı. Bir sürü bahaneler öne sürülüyor, halk olarak hiç birimiz bunlara inanmıyoruz. Şunu da biliyoruz, Naip Barajı yüzde 2'lere düşmüş. Zamanında bu alt yapıyı şimdiye kadar sağlamlaştırmaları gerekiyordu. Barajlarımız yetersizse yenileri yapılmalıydı, bizim halk olarak bu sıkıntıyı çekmememiz gerekiyordu" diye konuştu.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / Tekirdağ,