Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

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Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında Bodrum’daki evinde hayatını kaybetti. “Fabrika Kızı” ve “Eylül’de Gel” şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının, sevenleriyle bir jübile konserinde buluşma isteği gerçekleşmedi.

JÜBİLE KONSERİ VERMEK İSTİYORDU

Alpay, 2024 yılında verdiği röportajda uzun sanat yaşamını bir jübile konseriyle taçlandırmak istediğini anlatmıştı. Sanatçının son kez dinleyicileriyle buluşması için nisan ayında konser planlanmıştı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Nisan 2026’da gerçekleşmesi beklenen konser, Alpay’ın sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Usta sanatçı, yeniden sahneye çıkma hayalini gerçekleştiremeden yaşamını yitirdi.

Alpay’ın vefatını duyuran müzisyen Bora Gencer, “Alpay abime Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

ALPAY KİMDİR?

1935 yılında Ankara’da doğan Alpay Nazikioğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gençlik yıllarında Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği’nde futbol oynadı, Genç Millî Futbol Takımı’na seçildi. Kariyerini müzik alanında sürdüren Alpay, 1960’lı yıllarda başladığı sanat yolculuğunda “Fabrika Kızı”, “Eylül’de Gel” ve “Gitme” gibi şarkılarıyla tanındı. Kendine özgü yorumuyla Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında yer aldı.

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