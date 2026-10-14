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Michael Douglas’ın çocukluk kâbusu: Asansör kapısı kapanınca kurtuldu

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Michael Douglas’ın çocukluk kâbusu: Asansör kapısı kapanınca kurtuldu
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Oscar ödüllü oyuncu Michael Douglas, sekiz yaşındayken yaşadığını söylediği kaçırılma girişimini anlattı. İki kişiden kaçıp bodrumda saklanan Douglas, son anda bindiği asansör sayesinde kurtulduğunu belirtti.

Oscar ödüllü oyuncu Michael Douglas, sekiz yaşındayken kaçırılmaya çalışıldığını anlattı. Peşindeki iki kişiden kaçan oyuncunun kurtuluşu, son anda bindiği asansör oldu.

KAZAN DAİRESİNDE SAKLANDI

People’ın aktardığına göre Douglas, yeni anı kitabı One Helluva Ride’da New York’ta yaşadığı olayı paylaştı. İki kişinin kendisini takip ettiğini anlatan oyuncu, apartmanın bodrumuna koşarak kazan dairesinde saklandığını belirtti.

MICHAEL DOUGLAS - KIRK DOUGLAS

KAPANAN KAPIYA VURDU

Douglas, ardından asansöre binerek ailesinin yaşadığı kata çıktığını anlattı. Oyuncunun aktarımına göre adamlardan biri, asansör hareket ederken kapanan kapıya vurdu. Douglas, olayın ünlü babası Kirk Douglas’la bağlantılı bir kaçırılma girişimi olduğunu düşünüyor.

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