TEİS Genel Başkanı Saydan: 'Grip aşısını yaptırmak için, Türkiye'de en uygun dönem ekim ile kasım aylarıdır'

(ANKARA) - TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, bu yıl SGK tarafından ödeme kapsamında iki çeşit grip aşısı bulunacağını belirterek, aşılardan birinin eczanelere ulaştığını, diğerinin ise eylül ayının sonunda gelmesinin beklendiğini bildirdi. Saydan, "Grip aşısını yaptırmak için, Türkiye'de en uygun dönem Ekim ile Kasım aylarıdır" ifadelerini kullandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşılarının eczanelere ulaşmaya başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

SGK tarafından bu yıl ödeme kapsamında iki çeşit grip aşısı bulunacağını belirten Saydan, aşılardan birinin eczanelere ulaştığını, diğerinin ise eylül ayının sonunda gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Firmaların belirlediği perakende aşı fiyatının 764 TL olduğunu, SGK'nın ise bu tutarın 451,01 TL'sini karşıladığını kaydeden Saydan, aşının, vücuda virüsün zararsız parçalarını tanıttığını, bağışıklık sisteminin bu parçalara karşı antikor ürettiğini ve gerçek virüsle karşılaşınca savunmanın hazır olduğunu anlattı.

Saydan, 2026-2027 sezonunda uygulanacak grip aşısının, önceki sezona kıyasla üç bileşeninde değişiklik yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mevsimsel gripte üç ana virüs grubu dolaşır: Domuz Gribi A(H1N1), Mevsimsel Grip A(H3N2) ve B/Victoria. H3N2 en hızlı değişen gruptur ve yaşlılarda daha ağır seyreder. Bu yüzden en sık güncellenen bileşen çoğu yıl H3N2 olur. Grip Aşısı 6 aylıktan büyük herkese önerilir. 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, gebeler, küçük çocuklar ve sağlık çalışanları öncelikli gruptur. Grip aşısını yaptırmak için, Türkiye'de en uygun dönem Ekim ile Kasım aylarıdır. Şubat ayına kadar da yapılabilir. Aşı sezonu genelde Eylül'de başlar ve Kasım boyunca sürer. Koruma, aşıdan yaklaşık 2 hafta sonra başlar. Grip vakaları çoğu yıl kış aylarında artar, bu takvim, toplumda salgın başlamadan salgının gelmesini önler. Ayrıca, aşıyı soğuk zincirde taşımak önemlidir; eczaneden aldığınız aşıyı buz aküsüyle taşımanız ve hemen uygulatmanız gerekiyor.

"HER YIL AŞILANARAK GRİP VAKALARININ ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜNDÜR"

Grip, her yıl milyonlarca insanı etkileyen viral bir hastalıktır. Sonbahar ve kış aylarında daha sık görülen bu hastalık, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve şiddetli halsizlik gibi semptomlarla kendini gösterir. Grip virüsü, damlacık yoluyla (öksürük, konuşma, vb…) bulaşır ancak kontamine olmuş eşyalar üzerinden de bulaşabilmektedir. Grip aşıları, modern tıbbın sunduğu en etkili, en güvenli ve düşük maliyetli koruyucu tıbbi uygulamalardan biridir. Her yıl aşılanarak grip vakalarının önüne geçmek ve binlerce ölümün önlenmesini sağlamak mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre grip virüsler her yıl dünya genelinde yaklaşık bir milyar kişiyi hasta ediyor ve bunlardan 3 ila 5 milyonu ciddi vakaya dönüşürken, 300 ila 650 bin kişi ise hayatını kaybediyor.

Türkiye'de yaklaşık 9 milyon 583 binden fazla 65 yaş üstü vatandaş var. Buna göre, 65 yaş üstü bireyler toplam nüfusun yüzde 11,1' ini oluşturuyor. Ülkemizde yaklaşık 25 milyon kronik hastalık sahibi birey bulunduğu tahmin edilirken, uzmanların son araştırmalarına göre bu oranın 2050 yılında yüzde 31 artacağı söyleniyor. Bu da ülkemizin milyonlarca grip aşısına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu kadar büyük bir ihtiyacı karşılamak için Türkiye'nin kendi aşılarını üretmesi gerektiği çok açıktır. Üniversitelerimiz bu donanıma sahip. Devletimiz, üniversiteler ve özel sektör bir araya gelerek bu çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Bu adım hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de fiyat avantajı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA