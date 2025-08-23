TCG Anadolu, 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, "Zafer Yolculuğu" etkinliği için Gelibolu'dan hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla özel bir program organize edildi.

Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliği kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç, Gelibolu Feribot İskelesi'nden gemiyle açığa hareket etti. Daha sonra katılımcılar, Gelibolu açıklarında bekleyen TCG Anadolu'ya intikal etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gemide gençleri karşılayarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCG Anadolu, intikalin tamamlanmasının ardından Gelibolu açıklarından İstanbul'a seyir faaliyetine başladı.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için düzenlenen etkinlikte, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan gençler yer alıyor.

Yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan yolculuk boyunca TCG Anadolu gemisi gençlere tanıtılacak. Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilecek konferansta "mavi vatan"ın önemi gençlere anlatılacak.

Yolculuğun tamamlanmasının ardından İstanbul'a varacak gemi, Sarayburnu Limanı'nda resmi törenle karşılanacak.

"Ülkemiz yüzde 20 olan millilik oranını yüzde 85'in üzerine çıkardı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gemide AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCG Anadolu gemisiyle Zafer Yolculuğu etkinliği kapsamında gençlerle beraber Çanakkele'den İstanbul'a seyir yaşayacaklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü için Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin gence Çanakkale'yi gezdirdiklerini, Zafer Yolculuğu etkinliğine katılan gençlerin de burayı gezme fırsatı bulduğunu aktaran Bak, dönüşte de gençleri Türk donanmasının gururu olan TCG Anadolu'da misafir ettiklerini dile getirdi.

Bak, ağustos ayının son haftasının Türkiye için zaferler haftası olduğunu, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığını anımsattı.

Etkinlikte çeşitli üniversitelerdeki mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ile TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan gençlerin de yer aldığını kaydeden Bak, "Burada yaklaşık 8 saat sürecek bir seyahat gerçekleştiriyorlar. Büyük bir tecrübe. Türk savunma sanayisinin, Türk milli teknolojisinin nereye geldiğini görecekler. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayisinde büyük bir hamle yaptı. Yüzde 20 olan millilik oranını yüzde 85'in üzerine çıkardı. MİLGEM Projesi çerçevesinde kendi gemilerimizi üretiyoruz. TCG Anadolu, Türk mühendislerinin inşa ettiği önemli bir yüzer gemi. Büyük bir amiral gemisi diye ifade edebiliriz." diye konuştu.

Bakan Bak, etkinliğe katılan gençlerin TEKNOFEST kapsamında gemilerin Boğaz geçişini göreceklerini, Tuzla Tersanesi'nde denizle ilgili yatırımların yer alacağı TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret edebileceklerini söyledi.

"Ülkemizle milli teknolojimizle güçlü ordumuzla gurur duyuyoruz"

Gençlerin savunma sanayii alanındaki gelişmelerden haberdar olmalarını istediklerini ifade eden Bak, "Gençlerimizin milli şuurla yetişmesini, manevi değerlerle kuşanmasını ve ülkesini sevmesini, kapasitesini, gücünü görmesini istiyoruz. Özgüveni olan gençler, milletler çok şeyi başarabilirler. Gençlerimiz gelecekte Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklar. Böylece ülkemiz bu coğrafyada, bölgede önemli bir güç olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Mavi Vatan"ın önemli bir konsept olduğuna, konseptteki en önemli argümanlardan birinin de bu yatırımlar olduğuna işaret eden Bak, "Ülkemizle milli teknolojimizle güçlü ordumuzla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin de bunu görmesini istedik. Milletimizin bu coşkuyu, heyecanı Zafer Haftası'nda da neler başarabildiğini görmesini arzu ettik." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, etkinlik için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ve bu olanakları sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini söyledi.