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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Suat Özçağdaş'tan Bakan Tekin'e Tepki: "Bakanlığınızda 11 Çocuk Öldü. Ne Olursa İstifa Edeceksiniz?"

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CHP İstanbul Milletvekili ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde okullarda 11 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek Bakan Tekin'e istifa çağrısında bulundu. Özçağdaş, "Temizlik işini başaramamış iktidara 'güvenliği sağlayın' diyoruz. İbrahim Okutgan adlı öğretmen şiddet mağduru olarak hayatını kaybetti, Mehmet Eren Parlak isimli öğrencimiz bir başka öğrenci tarafından öldürüldü. Teknik personel olmadığı için Sibel Turan, Miray Arslan öldü. Sizin Bakanlığınızda 11 çocuk öldü. Ben, sizin koltuğunuzda oturuyor olsaydım bir çocuk iş kazasında öldüğünde istifa etmiştim. Siz ne olursa, ne yaşanırsa istifa edersiniz" diye sordu.

EREN CESUR

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde okullarda 11 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek Bakan Tekin'e istifa çağrısında bulundu. Özçağdaş, "Temizlik işini başaramamış iktidara 'güvenliği sağlayın' diyoruz. İbrahim Okutgan adlı öğretmen şiddet mağduru olarak hayatını kaybetti, Mehmet Eren Parlak isimli öğrencimiz bir başka öğrenci tarafından öldürüldü. Teknik personel olmadığı için Sibel Turan, Miray Arslan öldü. Sizin Bakanlığınızda 11 çocuk öldü. Ben, sizin koltuğunuzda oturuyor olsaydım bir çocuk iş kazasında öldüğünde istifa etmiştim. Siz ne olursa, ne yaşanırsa istifa edersiniz" diye sordu.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

CHP İstanbul Milletvekili ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimdeki sorunlara dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısında bulundu.

"Türkiye'de her 5 öğrenciden 1'i hem okuduğunu anlamada, basit matematik işlemleri yapmada sorunlar yaşamaktadır"

Özçağdaş, şunları söyledi:

"18,7 milyon öğrenci var. Bunların 15 milyonu örgün eğitimde, 1,6'sı özel eğitimde. Özel eğitimde olan öğrencilerin sayısını artırmak başlıca marifetlerinizden biri çünkü Türkiye'de nitelikli eğitime ulaşmanın temel yolu artık o eğitimi satın almaktan geçiyor.

2011-2012'de ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 98,9'u, bugün yüzde 95. Ortaokullarda 93,1'den 91.45'e indi. Ortaöğretimde 67,30'dan 87,97'e çıkmış. Ama şöyle bir gerçek var, siz Bakan olduğunuzdan bu yana 91,7'den 87,97'ye düştü. Siz Türkiye'deki çocuklara bir okullaşma bile sağlayamıyorsunuz. Türkiye'de devlet tarafından öğrenci başına yapılan harcama miktarı 3 bin 133 dolar. OECD ortalaması 11 bin 914 dolar.

Türkiye, 2003 yılından bu yana katıldığı PISA'da fen alanında 424-476, matematik alanında 420-454 ve okuma alanında 428-466 arasında değişen ortalama puana sahiptir. Bu puan aralıkları her üç alanda da temel yeterlik seviyesi olan 2. düzeye karşılık gelmektedir. Buna göre Türkiye, 2003 yılından bu yana her üç alanda da 2. yeterlik düzeyinin üzerine çıkamamıştır. Türkiye'de her 5 öğrenciden 1'i hem okuduğunu anlamada hem basit matematik işlemleri yapmada hem de bilimsel süreç becerileri konusunda sorunlar yaşamaktadır. PIRLS 2021 verilerine göre de Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 14'ü en düşük yeterlik seviyesine dahi ulaşamamıştır ve yüzde 38'i orta yeterlik seviyesinin altında kalmıştır.

"Temizlik işini başaramamış iktidara güvenliği sağlayın diyoruz"

Bugün dijital teknolojileri, yapay zekayla bilgi iletişimi konuşmamız lazım ama biz temizlik ve güvenlik konuşuyoruz. Sayın Bakan'ın 19 Eylül'de açıklaması var, iki bakanla konuşmuş, 120 bin İUP personeli alacaklarmış. Yani ayda 8 bin liraya personel alacaklarmış. 19 Eylül'de alacağız diyor, 2 Eylül'de okullar açılmış. Alamadı, alamazsınız çünkü 8 bin liraya kimseyi çalıştıramazsınız. Okulları nöbetleşe öğrenciler, öğretmenler, veliler temizliyor. Siz, okullar açıldıktan 1 ay sonra bile yeterli temizlik personelini istihdam edememiş bir bakansınız ve buraya gelip 'doğruları konuşun' diyorsunuz.

Temizlik işini başaramamış iktidara güvenliği sağlayın diyoruz. İbrahim Okutgan adlı öğretmen şiddet mağduru olarak hayatını kaybetti, Mehmet Eren Parlak isimli öğrencimiz bir başka öğrenci tarafından öldürüldü. Teknik personel olmadığı için Sibel Turan, Miray Arslan öldü. Sizin Bakanlığınızda 11 çocuk öldü. Ben, sizin koltuğunuzda oturuyor olsaydım bir çocuk iş kazasında öldüğünde istifa etmiştim. Siz ne olursa, ne yaşanırsa istifa edersiniz? Araştırma önergelerimizi kabul etmiyorsunuz.

"Kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili problemler oluşmaya başladı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tuvaletinden tasarruf olmaz ama taşımalı eğitimden tasarruf olur. 30 kilometrenin üzerinde güçlü iktidarınız taşıma yapmıyor. Kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili problemler oluşmaya başladı. Bursa'da çocuklar taşınmadığı için 5 çocuk traktör kazasında yaralandı, biri hala canıyla cebelleşiyor. Deprem bölgesinde çocuklar 21 santimetrekarelik konteynerde yaşam savaşı veriyorlar. Ulaşımları sağlamaya çalışıyorlar. Siz de Velivizyon dizisinde çocuklara sağlıklı çalışmayı öğretiyorsunuz.

Eğitim harcamaları bir yılda yüzde 88,8 arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '5,4 milyon çocuğa destek veriyoruz' dedi. PISA'ya göre; öğrencilerin karınları gurulduyorsa, etkili bir şekilde öğrenmeleri pek olası değil. Kantinde tost 50, su 10 lira. Sizin onlara yaptığınız yardım günde 3 lira. Erkek çocukları ayda iki tost yiyemezler, kız çocukları biraz sabrederlerse ayda iki tost yiyebilirler. Deprem bölgesindeki özel okullara 24 bin ile 28 bin 800 lira arasında yardım yaptınız. Onlara var, çocuklara yok. Önerge vereceğiz, 190 milyar lira verirseniz, bütçenin 11,6'sına denk gelecek yıllık yemek giderine."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Suat Özçağdaş'tan Bakan Tekin'e Tepki:
Kaynak: ANKA / Güncel
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