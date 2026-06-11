TBMM'de askeri hastaneler tartışması

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri askeri hastanelerin yeniden açılmasını gündeme getirdi. İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, "Askeri sağlık sistemi yeniden oluşturulmalıdır" dedi. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da askeri hastanelerin açılması gerektiğini belirterek "Bizim gibi ordusu olup da askeri hastanesi olmayan başka bir ülke yok. Bu konuda da hala niye ayak direniyor" diye sordu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Toplantıda, TSK personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi, sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam sağlanmasını düzenleyen 17 maddelik Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesi sırasında muhalefet milletvekilleri askeri hastanelerin kapatılması konusuna değindi.

ÇİRKİN: ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ YENİDEN OLUŞTURULMALIDIR

İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, askeri sağlık sisteminin yeniden oluşturulması gerektiğini söyleyerek "Bu madde münasebetiyle bunu ifade etmek gereği duydum. Hastanelerimiz açılmalı ve yaşadığımız ülke ve coğrafyada askeri hekimlik denilen terimin tam anlamıyla Silahlı Kuvvetlerimizde yerini bulması amacıyla da bir kanunda bunun için hazırlanmalıdır diye düşünüyoruz" dedi.

CEYLAN: ASKERİ HASTANELER KONUSUNDA HALA NİYE AYAK DİRETİLİYOR?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da kanun teklifinin ikinci maddesi üzerine verilen önergeye ilişkin söz aldı. Askeri hastanelerin açılması gerektiğini belirten Ceylan, "Askeri hastaneler konusunda hala niye ayak diretildiğini biz anlayabilmiş değiliz. Askeri hastaneler bambaşka bir olaydır. Bizim gibi ordusu olup da askeri hastanesi olmayan başka bir ülke yok. Bu konuda da hala niye ayak direniyor" diye sordu.

AĞRALI: ASKERİ HASTANELER 'KAPANDI' DENİLİYOR AMA İKİ ASKERİ HASTANEMİZ KAPANMADI

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ise kayıtlara geçmesi açısından askeri hastanelerle ilgili "kapandı" denmesinin doğru olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"'Kapandı' deniyor ama iki güzide askeri hastane kapanmadı. Özellikle Gülhane Askeri Hastanesi ve Haydarpaşa Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devredildi ve sivillerin de sağlık hizmeti alımının önü açılmış oldu. Bazı illerde fiziki açıdan çok yetersiz olan askeri hastaneler -örnek Konya için söylüyorum- kapandı. Ama oradaki sağlık personeli sağlık hizmetini sanki alınmıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sağlıkta hekim arkadaşlar bilir. Özellikle Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde de sağlık hizmetlerine açık olduğu için orada da bir memnuniyet var. Konya için söylüyorum. Fiziki açıdan ameliyathanesi çok küçük olan bir yer kapandı ama şehir hastanesi de sağlık personelimiz sağlık hizmeti alabilmektedir. Sağlık askeri hastaneleri tamamen kapalıdır konusu çok doğru bir ifade değil."

ERTUĞRUL: SİVİL HASTANELERDE TEDAVİ GÖREN PERSONELİN GÜVENLİK SIKINTISI VAR

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, askeri sağlık sistemi olarak bahsettikleri durumun sadece askeri hastane olmadığına dikkati çekerek "Sağlıkçı arkadaşlardan başlayarak bunların bütün 1. kademe, 2. kademe, 3. kademe Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne kadar yeni yapılanmasından bahsediyorum. Şimdi Gülhane ve Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastaneleri şu an Sağlık Bakanlığı'na bağlanmış olarak hizmet vermeye devam ediyor. Fakat onlar eskisi gibi askeri hastane değil. Eskiden de askeri personel bazı sivil hastanelerden hizmet alabiliyordu. Mesela askeri hastanede yeterli uzman hekim olmadığı zaman, izinde olduğu zaman falan benzer durumlarda yapılabiliyordu" dedi.

Söz konusu sıkıntının ilk müdahale ve ilk yaralanma anında yeterli müdahale yapılmasıyla ciddi bir şekilde hem hayatın hem uzvun kurtarılabidiğini belirten Ceylan, "Buradaki eksikliklerin giderilmesi lazım ve bütün sistemi bütün olarak olarak aktif hale gelmesi gerekiyor. İkinci problem de özellikle sivil hastanelerde tedavi gören ve iç güvenlik operasyonlarında yaralanan personelin güvenliği ile ilgili sıkıntılar var. Bunlarla ilgili rapor edilen olaylar var. Gelen yakınmalar var. Bunların giderilmesi adına askeri sağlık sisteminin tekrar aktif olması önemlidir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ertuğrul, ne yapılırsa yapılsın bu kadar büyüklükteki bir ordunun sağlık ihtiyacının sivil hastaneler üzerinden sürdürülme şansının olmadığını kaydederek "Eski askeri hastanelerde eksik olan yapılar var mıydı? Vardı çünkü yanlış personel politikaları vardı. Yanlış malzeme tedarik politikaları vardı. Bunların hepsini yaşadık ama bu demek değildir ki biz askeri sağlık sistemini bir daha aktiflemeyelim. Bu dünyanın bütün büyük ordularında olan bir yapı ve biz de ordumuz çok operasyonel, bulunduğumuz bölge ortada, yaşadığımız doğal afetler felaketler ortada bu noktada askeri sağlık sistemini neden aktif hale getirmiyoruz sorusunun cevabı sizin anlattıklarınızla yeterli değil. Bu noktada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ÇİRKİN: ASKERİ HASTANELER DEVREDİLDİ, BUNLAR SİVİL HASTANELERDİR

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, AK Partili Ağralı'ya yanıt vererek "Askeri hastaneden kapatıldı. Sayın milletvekilimiz hastanelerin kapanmadığını sağlık sistemine devredildiğini söyledi. Yanlış... Şimdi askeri hastane kapanmış oldu mu, olmadı mı? Bunlar sivil hastanelerdir. Askeri sınıftan bu hastanede çıkarıldı mı çıkarılmadı mı" diye sordu.

Kaynak: ANKA