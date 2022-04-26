TBMM Genel Kurulu'nda 'Deniz Gezmiş' Tartışması

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yılı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Alçak bir zihniyet, hain bir hükümle bu yiğitleri idam etti" dedi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "28 CHP'li vekil 'evet' demese Deniz Gezmiş belki de şu an sizde vekildi. Asan siz, kızan siz; çok garip yaklaşım" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "O günün atmosferi içinde şüphesiz yanlış yapmışlardır, yanlış yapılmıştır. Buradan yola çıkarak Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili CHP'yi zan altında bırakamazsınız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın 6 Mayıs 1972'de Ulucanlar Cezaevi'nde asılarak idam edilmesi ve idam kararları için TBMM'de yapılan oylamada verilen kabul ve ret oyları tartışıldı.

BAŞARIR: ALÇAK ZİHNİYET BU YİĞİTLERİ İDAM ETTİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yılı nedeniyle söz aldı. Başarır, "Üç yiğit adamın idamının üzerinden tam elli yıl geçti. Alçak bir zihniyet, hain bir hükümle bu yiğitleri idam etti… Üç yiğidin annesini ağlattık. Deniz Gezmiş'in annesi Mukaddes öğretmen oğlunun idamından iki gün sonra evine gelir, gelinine seslenir: 'Kızım, git okul müdürüne, öğrencilerime söylesin, iki gün gelemeyeceğim okula' der. İşte, biz böyle bir anneyi ağlattık. Ama dün de bir Cumhuriyet aydını, dün de bir Cumhuriyet kadını Necla Kavala'nın ciğerini yaktık. Evet, bu ülkenin kaderi mi? Cunta, sıkıyönetim mahkemeleri ya da 13. Ağır Ceza Mahkemesi gibi hukuktan uzak, vicdandan uzak, ahlaktan uzak karar veren mahkemeler bu ülkenin kaderi mi" diye konuştu.

Gezi Davası'nda dün verilen mahkümiyet kararını anımsatan Başarır, "MHP, CHP, HDP, o gün bozkurt işareti yapan, zafer işareti yapan milyonlarca çocuk sokaktaydı. Çünkü Gezi, bir onur hareketiydi. Gezi, şerefli çocukların hareketiydi. Bu çocuklara bugün 'terörist' diyemezsiniz. Gezi, 'Deniz' demektir, 'Yusuf' demektir, 'Hüseyin' demektir" dedi.

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise "Türk Bayrağı yakıldı orada" diye karşılık verdi. Başarır da "Türk Bayrağı'nı yakanlar senin provokatörlerin" diye konuştu.

TURAN: 28 CHP'Lİ VEKİL 'EVET' DEMESE DENİZ GEZMİŞ BELKİ DE ŞU AN SİZDE VEKİLDİ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Biz başka bir memlekette mi yaşıyoruz? Yani biz, Gezi'de arabaların yakıldığını, polislerin şehit edildiğini, PKK bayrakları açıldığını görmedik mi? Bu kadar gerginliğin, bu kadar anlamsız bağırmanın bir kıymeti olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki devam eden bir yargı süreci var, Yargıtay aşaması var. İtirazlar varsa bu itirazlar Yargıtay'da değerlendirilecektir. Kaldı ki karar verilirken hakimlerimizden bu konuya katılanlar var, katılmayanlar var. Dediğiniz gibi 'sarayın hakimi, talimatı' falan değil, yürüyen bir dava var. Bu davaya daha soğuk akılla, daha sakin bir dille yaklaşmamız gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Turan, "CHP'li vekilin olduğu partiden dolayı orayı söyleyeceğim. Baktım, kim asmış Deniz Gezmiş'i diye, CHP'den iki 'çekimser', 28 'evet', 62 de yoklamaya katılmayan var. Yani 28 CHP'li vekil 'evet' demese Deniz Gezmiş belki de şu an sizde vekildi. Asan siz, kızan siz; çok garip yaklaşım. Bu da elimde, mazbatası, zaptı. Hangi CHP'li vekillerin Deniz Gezmiş'in idamına 'evet' dediğinin tek tek ismi var. 28 kişi 'evet' demiş. 60 kişi dışarıda durmuş, içeriye gelmemiş. Şimdi de 'Asan alçak' diyorsunuz. Meclis'i bu tarz polemiklere mahküm etmeyin… Siz kürsüye çıkıp 'Alçaklar astı' diyorsunuz. Bakıyoruz, 'alçak' dediğiniz Tekirdağ Vekili, şu anki sözcünüzün dedesi Orhan Öztrak; bu yanlış bir yaklaşım" diye konuştu.

AKÇAY: BUNLAR TERÖRİSTLERDİR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bir milletvekilinin Anayasa'yı silahlı bir şekilde devirmek için dağa çıkan ve terörist olan kişileri anması ayrı bir garabettir ve çelişkidir. Bir kere, demokratik siyasetle çelişen bir durum vardır. 'Filistin'e gitti' diyor, Filistin'e niye gitti bunlar? Silahlı eğitim almak için, gelip Türkiye'de silahlı eylemler yapmak için. Ben gayet iyi hatırlıyorum onu, yani benim çocukluğum dönemine rastladı. Bu sayılan isimlerin kim olduğunu da biliyoruz. Bunlar, demokrasiyle, demokratik siyasetle alakası olmayan teröristlerdir" dedi.

ALTAY: O GÜNÜN ATMOSFERİ İÇİNDE ŞÜPHESİZ YANLIŞ YAPMIŞLARDIR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Sayın Başkanın 'terörist' diye nitelendirdiği insanları ben terörist görmem ama Gezi'yi provoke eden, Gezi'de o çadırları yakanlar, arabaları devirenler de Gezi'ye katılan o gençler değil, bu iktidarın devlete soktuğu, sızdırdığı FETÖ mensubu devlet görevlileridir, bunu herkes de bilmektedir" diye konuştu.

Altay, "Sayın Turan oylama tutanağını gösterdi. Bir grup CHP milletvekilinin de bu oylamada 'evet' oyu verdiği bizce de malumdur. Bir grup milletvekilinin bu oylamaya katılıp 'evet' oyu vermesi, bu konuda CHP'ye bir suç, zan getirmez. Şunun için diyorum: Tıpkı dün Gezi'de olduğu gibi, Kavala davasında olduğu gibi, Deniz Gezmişlerin idam hükmünü veren mahkeme, sipariş ve talimatla bu kararı almıştır. O çocuklar bir kişinin burnunu kanatmadılar, bir kişinin ve idam edildiler. Dolayısıyla kararın, mahkemenin verdiği kararın Meclis'te oylanması noktasında 'kabul' oyu veren CHP'lilerin hepsi de bugün herhalde hayatta olsalar yanlış yaptıklarını kabul edecektir. O günün atmosferi içinde şüphesiz yanlış yapmışlardır, yanlış yapılmıştır. Buradan yola çıkarak Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili CHP'yi zan altında bırakamazsınız. Zan altında bırakılacak olan, dün Gezi davasında olduğu gibi o gün de talimatla karar veren sözde yargıçlardır" dedi.

BAŞARIR: YANİ İDAM CEZASI OLSA KAVALA'YI ASACAKSINIZ

Başarır da şunları söyledi:

"Her asılana 'terörist' dersek Erdal Eren'e, Mustafa Pehlivanoğlu'na da diyebilir miyiz? 1980'de asılan Mustafa Pehlivanoğlu'na üzülmediniz mi? Sizin arkadaşınızdı. Ben onu da yanlış buluyorum. Ben Erdal Eren'i de yanlış buluyorum. Ben Adnan Menderes'i de yanlış buluyorum. Ben Deniz Gezmiş'i de yanlış buluyorum, çünkü gencecik çocuklar. O gün, Filistin halkına yardım eden dünyanın birçok yerinden gelen devrimciler vardı, onlar da bunlardan bir tanesiydi. 'Yanlış yaptı' mı diyorsunuz? Diyorsanız ben size hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama kim ne oy verdiyse kendini bağlar. Yanlış, Sayın Başkan da söyledi. Ben bu insanlara, inancına, devrime olan inancına, eşitliğe olan inancına, köylüye, millete olan inancına gönül verdim ve burada da konuşma ihtiyacında bulundum. 60'ta da 70'te de 80'de de ve bugün de dün de bir idam cezası verildi aslında. Yani idam cezası olsa Osman Kavala'yı asacaksınız, zihniyetiniz bu. Bunu söyledim."