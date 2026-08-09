Poyraz'dan Terörsüz Türkiye Yasasına Sert Eleştiri: 'Bu Gelen Yasa Dayanışma Değil'

(TBMM) - İyi Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne eleştirilerini TBMM Genel Kurulu'nda dile getirerek, "Bu gelen yasa dayanışma değil, bu gelen yasa toplumsal bütünleşme de değil. Hepinizle hayatımın sonuna kadar bütünleşirim ama bu ülkeyi bölmeyi, yıkmayı hedeflemiş, bunun için bir örgüte mensup olmuş, eline dişine kan değmiş kimseyle ne milletimi ne kendimi ne ailemi bütünleştiremem" dedi. Poyraz, "Ortada bir nedamet yok, ortada bir pişmanlık yok" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin, "Türkiye Cumhuriyeti bakımından terörün ne olduğunun, bir yapının terör örgütü olarak kabul edilmesinde hangi ölçütlerin esas alındığının, terör örgütlerine ve mensuplarına yönelik devlet politikasının hangi şartlarda değiştirildiğinin ve terörle mücadelede siyasi tercihlerden bağımsız, kalıcı ve tutarlı bir devlet politikasının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi" amacıyla verdiği genel görüşme önergesi görüşüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen sürecin KCK ve PKK terör örgütü yöneticileri, üyeleri ve kurucularına ilişkin bir süreç olduğunu savunarak, "Terörsüz Türkiye derseniz diğer tüm terör örgütlerine ilişkin de ve bunun sosyolojik altyapısına ilişkin de bunun ekonomik altyapısına ilişkin de bir çözüm getirmeniz gerekiyor; bir çözüm yok" dedi.

Poyraz, Adalet Komisyonunda 18 saat süren görüşmeler yapıldığını belirterek, "Söylenecek her şeyi söyledik, bütün ikazlarımızı yaptık, bütün çabalarımızı verdik, vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

POYRAZ: "TERÖR İLE KÜRTLERİ BİR ARADA DEĞERLENDİRMEK BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"

Poyraz, konuşmasında terör ile Kürtlerin bir arada değerlendirilmesine tepki göstererek, "Oradaki konuşmalardan, bu Genel Kuruldaki konuşmalardan aklımda kalan, aklınızda kalan, kamuoyunun aklında kalan, aslında tekrar edildikçe bir slogan haline gelen, tekrar edildikçe o sloganla birlikte, aslında büyük bir haksızlık oluşturan, terör ile Kürtleri bir arada değerlendirme ve herkesin bir mazeret olarak konuşmasının ya başında ya sonunda ya da ortasında 'Kürt sorunu' diye tarif ettikleri bir durum var" diye konuştu.

Poyraz, "Bundan on dokuz ay önce 'Terörsüz Türkiye' diye bir kampanya başlatıldı ama geldiğimiz noktada KCK terör örgütü ve PKK terör örgütü kurucu, yönetici ve mensuplarına has bir kanun teklifi Adalet Komisyonuna geldi ve devamında da Parlamentoya indiriliyor. O zaman bunun adına Terörsüz Türkiye demeyeceğiz, bunun adına 'KCK terör örgütü, PKK terör örgütü yöneticileri, üyeleri ve kurucularına ilişkin süreç yönetimi' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET ADINA MAHCUBUM"

Komisyon raporunun hazırlanması sürecinde partilerin ve milletvekillerinin kendi raporlarını hazırladığını belirten Poyraz, bu raporlarda demokrasi, tutuksuz yargılama, adil yargılama, tarafsız ve bağımsız mahkemeler ile ekonomik ve sosyolojik sorunların ele alındığını söyledi. Poyraz, "Ama gel gör ki bu raporda o yazdıkları sayfalarca metinden hiçbir kelam yok ama buna rağmen bu raporu imzaladılar. Buna rağmen imzalanmış bir raporla bir kanun hazırlandı, bu kanunu geçen hafta da burada sorduk, dile getirdik. Bu Komisyondaki üyelerin haberi yok, o üyeleri o Komisyona veren partilerin genel başkanlarının haberi yok, sözcülerinin, yetkililerinin haberi yok" şeklinde konuştu.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Adalet Komisyonu görüşmelerinde itirazlarını dile getirdiklerini belirten Poyraz, "Hepiniz de mazur görün yani kızgınım ama Cumhuriyet adına mahcubum, bir cumhuriyet yurttaşı olarak mahcubum, bu süreci engelleyemediğim için mahcubum. Bu işten, bu yürütülen süreçten cumhuriyeti, üniter yapımızı, milli kimliğimizi sakınamadığım için mahcubum ama yolculuğum bitmedi, kavgamız bitmedi" diye konuştu. Poyraz, "Sayımız az, çok daha kalabalık burası ama inanın, inancımız, kararlılığımız ve bu Cumhuriyet'e olan bağlılığımız, milletimize olan bağlılığımız, milletimizi koruma refleksimiz ve buna ilişkin hayallerimiz ve ülkümüz capcanlı" ifadelerini kullandı.

"BU GELEN YASA DAYANIŞMA DEĞİL, TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME DE DEĞİL"

Poyraz milletvekillerine "Bu gelen yasa dayanışma değil, bu gelen yasa toplumsal bütünleşme de değil. Hepinizle hayatımın sonuna kadar bütünleşirim ama bu ülkeyi bölmeyi, yıkmayı hedeflemiş, bunun için bir örgüte mensup olmuş, eline dişine kan değmiş kimseyle ne milletimi ne kendimi ne ailemi bütünleştiremem" diye seslendi.

Poyraz, konuşmasının devamında, "Ortada bir nedamet yok, ortada bir pişmanlık yok. İlk açılımda hatırlayın ne diyorlardı? 'Silahlarını alacaklar, gidecekler.' Yeni gelen süreçte 'Silahlarını bırakıp gelecekler.' Nereye gelecekler? Kanla, gözyaşıyla kurulmuş bu vatana, ilan edilmiş bu Cumhuriyet'e ve sizlerin mebus olarak milletine, vatandaşına hizmet etmek için mücadele verdiğiniz bu ülkeye gelecekler. Kim gelecek? Terör örgütü mensupları. Neyle gelecek? Pişmanlık ve nedamet şartı bile yok, pişmanlık ve nedamet şartı bile yok" ifadelerini kullandı.

Poyraz sözlerini, "Elinizi vicdanınıza koyun, arkanıza yaslanın, gözünüzü kapatın, eşlerinizle, çocuklarınızla konuşun. Ne olur doğrudan ayrılmayın, Cumhuriyet'ten ayrılmayın" diyerek tamamladı.

DENİZ DEMİR: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SADECE BİR TEMENNİ YA DA SİYASİ BİR SLOGAN DEĞİLDİR"

CHP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye'nin yıllardır kanayan yarasını dindirmek, vicdanları rahatlatmak ve ülkenin geleceğini güvenli ve aydınlık bir geleceğe kavuşturmak için barış, kardeşlik ve yıkılmaz birliktelik sürecine katkı sunmak amacıyla konuştuğunu belirtti.

Demir, "Bizim için 'Terörsüz Türkiye' sadece bir temenni ya da siyasi bir slogan değildir; bu milletin evlatlarının can güvenliğini, annelerin gözyaşını dindirmeyi, her bir insanımızın yarınlara güvenle bakmasını teminat altına alma mücadelesidir" dedi. Sürecin TBMM'nin açık, şeffaf ve denetlenebilir iradesiyle yürütülmesi gerektiğini belirten Demir, "Kapalı kapılar ardında pazarlıklarla değil, milletin gözü önünde hukukun ve demokrasinin meşru zemini içinde ilerlemelidir" ifadelerini kullandı. Demir, terörün ve şiddetin her türlüsüne karşı dururken çözümün adresinin hukuk devletini, demokrasiyi ve adalet duygusunu güçlendirmek olduğunu söyledi.

KOÇYİĞİT: "BARIŞ, HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR"

DEM Parti Grubu adına konuşan Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'nin uzun yıllardır ağır bir çatışmanın ardından barışa ve demokratik topluma geçişin hukuki zeminini inşa ettiği tarihsel bir eşikte olduğunu söyledi.

Koçyiğit, teklifin eksiklikleri olduğunu belirterek, "Ancak eksiklikleri söylemekle tarihsel bir eşiğin önemini teslim etmek birbirinin zıddı değildir. Bu teklif, bütün eksikliklerine rağmen çatışmanın sonrası ilk kez bir hukuk çerçevesi içerisinde düzenleme öneriyor, içeriyor" dedi.

Figen Yüksekdağ'ın sözlerini aktaran Koçyiğit, "Barış, yalnızca birilerinin hazırlayıp toplumun izleyeceği bir süreç değildir. Barış, hepimizin sorumluluğudur. Eksiklikleri gidermek, demokratik zemini genişletmek ve süreci daha kapsayıcı hale getirmek de hepimizin görevi ve sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, bu yasayı bir son olarak değil, bir başlangıç olarak gördüklerini belirterek, "Tarihi bir hukuki başlangıç yapılmıştır. Bundan sonraki görev, bu zemini barışı kalıcı kılacak hukuki, siyasi, toplumsal ve ekonomik adımlarla güçlendirmek, demokratikleşmeyi derinleştirmek, çatışmasızlığın önüne geçerek eşit, özgür ve demokratik bir toplumu inşa etmektir" dedi.

TURAN TAŞKIN ÖZER: "KALICI BARIŞ YALNIZCA SİLAHLARIN SUSMASIYLA KURULAMAZ"

Yeni Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye'nin şiddetten arınmış bir geleceğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Silahların susması, çatışmaların sona ermesi ülkemiz için son derece önemli bir eşiktir. Bakın, bu cümleyi kurmak böyle kolay görünse de aslında bu eşiği geçmenin ne kadar zor, ne kadar çetin, ne kadar hassas olduğunun farkındayız, bu meselenin tarihi bir mesele olduğunun da farkındayız" diye konuştu.

Özer, "Kalıcı barış yalnızca silahların susmasıyla kurulamaz. Toplumsal barışın sağlanması da eşitliğin sağlanması da çok önemli bir eşiktir ve bu eşiğin de aşılması gerekir" dedi.

Toplumsal barışın kalıcı olması için hukukun üstünlüğünün, yargıya güvenin, seçme ve seçilme hakkının ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini belirten Özer, "Barış insanların kendisini eşit yurttaş hissetmesidir, barış vatandaşın hakkını mahkemede arayacağına inanabilmesidir, sandıktan çıkan iradenin korunacağına güvenebilmesidir, devletin herkese aynı ve eşit hukukla davranacağından vatandaşın emin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin genel görüşme önergesi reddedildi.

Kaynak: ANKA