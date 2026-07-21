TBMM'de FETÖ tartışması: AK Parti ve İYİ Parti karşı karşıya geldi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, İyi Parti'nin 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin verdiği araştırma önergesinin görüşmelerinde, İYİ Parti ve AK Parti grupları arasında FETÖ'nün geçmişten bugüne yapılanması üzerinden tartışma yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in hükümetin geçmiş politikalarını eleştirmesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımızla FETÖ'yle mücadele konusunda hiç kimse bu anlamda hiçbir şey söyleyemez. Bu bir bühtandır, bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Öncesinde İYİ Parti'nin 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması ve kurulacak komisyon raporunun kamuoyuyla paylaşılması, TBMM'nin 26'ncı Yasama Döneminde 26 Temmuz 2016 tarihli Genel Kurul kararıyla kurulan komisyon çalışmalarının akıbeti, hazırlanan rapor süreçlerinde yaşanan usulsüzlük iddialarının, dönemin Meclis Başkanları ve Komisyon Başkanı çelişkili beyanlarının açığa kavuşturulması, hukuki süreçlerin incelenmesi, raporun ve Komisyon çalışmalarının kamuoyuna açılması ve benzer krizlerin gelecekte tekrar etmesini önlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi görüşüldü.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasına ilişkin süreci kronolojik olarak anlattı. 2003 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün yayımladığı genelgeyi hatırlatan Çömez, FETÖ okullarına devlet okulu statüsünde yaklaşılması yönünde adımlar atıldığını öne sürdü.

2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda FETÖ yapılanmasına ilişkin karar alındığını hatırlatan Çömez, buna rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını savundu. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kuruluşu, Ergenekon ve Balyoz davaları, kozmik oda süreci, MİT krizi, YAŞ kararları ve ByLock sürecine değinen Çömez, bu gelişmelerin ardından 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını ifade etti.

İktidarın süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunan Çömez, "Yalvardım Sayın Erdoğan'a; bu örgütle aranızı açın, bu örgüt baş belasıdır, arkasında emperyalistler vardır... O zaman ne diyorlardı? 'Ne istediler de vermedik?' En sonunda denildi ki: 'Allah da affetsin, millet de affetsin' Allah'ın da affetmesi mümkün değil, milletin de affetmesi mümkün değil. Devletin yetkilileri böyle bir hata yapamaz. Gelin, bu komisyonu kuralım. Daha size söyleyecek çok şeyim var. konuşacak çok şeyim var. Bir daha böyle alçak örgütler, adı ne olursa olsun, bu ülkede yuvalanmasın, yapılanmasın" dedi.

ALTINOK: 15 TEMMUZ DEMOKRASİYE VE MİLLET İRADESİNE KARŞI YAPILMIŞ HAİN DARBE GİRİŞİMİDİR

AK Parti Grubu adına konuşan Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise 7 Şubat MİT krizinden sonra FETÖ ile mücadelenin fiilen yürütüldüğünü kaydetti. Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve İç Güvenlik Yasası sonrasında emniyet, mülki idare ve yargıda FETÖ yapılanmasına karşı mücadele edildiğini ifade eden Altınok, 15 Temmuz gecesinde tüm siyasi partilerin Meclis'te demokrasiye sahip çıktığını anımsattı. Altınok, "15 Temmuz sadece siyasete ve bir partiye karşı değil, demokrasiye ve milletimizin iradesine karşı yapılmış bir hain darbe girişimidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli üniformalarının içerisine saklanmış istihbarat örgütlerinin, emperyalistlerin yapmış olduğu bir darbe girişimidir. Bu darbe girişimine milletimiz hep beraber karşı çıkmıştır, bugün de yine aynı şekilde karşı çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.

GENEL KURUL'DA FETÖ TARTIŞMASI

Altınok'un ardından yeniden söz alan Çömez, AK Parti'nin FETÖ ile mücadelede dönüm noktası olarak gösterdiği 7 Şubat MİT krizini hatırlatarak, "Şimdi, siz tespit etmişsiniz, Hakan Fidan tespit etmiş ama Haziran ayına bakıyorsunuz, Sayın Erdoğan Haziran ayında FETÖ'nün etkinliklerine katılıyor ve orada 'Neredesin Hocam, niye gelmedin? Allah aşkına dön artık.' diyor. Madem onu tespit ettiniz, Erdoğan niye toplantılara katılıp da hocayı davet etti? Niye Numan Kurtulmuş 'Gel hocam, bekliyoruz' dedi? Bunları açıklamak zorundasınız. ya kendinizi bilmiyorsunuz ya ne yaptığınızı bilmiyorsunuz ya hiçbir olaydan haberiniz yok" ifadelerini kullandı.

Çömez'in sözleri üzerine AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Altınok, "El kol hareketi yapmayacaksın, o el kol hareketini ben senden daha iyi yaparım" sözleriyle tepki gösterdi.

GÜL: CUMHURBAŞKANIMIZA BU ANLAMDA HİÇBİR ŞEY SÖYLENEMEZ

Tartışmanın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ, darbe ve vesayetle mücadelede en kararlı isim olduğunu vurguladı.

Gül, "Burada, Türkiye'de FETÖ'yle mücadele konusunda, Türkiye'de darbeyle, vesayetle mücadele konusunda milletin iradesinin yanında durmuş bir kişi varsa bunu da canıyla, kanıyla 15 Temmuz gecesi de haykırarak 'Milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımam, tanımıyorum, tanımayacağım' diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızla FETÖ'yle mücadele konusunda olsun, bu milletin milli iradesini kazanması noktasında verdiği gayret konusunda hiç kimse ama hiç kimse Cumhurbaşkanımıza bu anlamda hiçbir şey söyleyemez. Bu bir bühtandır, bunu asla kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

ÇÖMEZ: NİYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?

Gül'ün ardından yeniden söz alan Çömez, FETÖ'nün 2002-2016 yılları arasında devlet içinde güç kazandığını belirterek, "2002'den 2016 yılına kadar, 15 Temmuz'a kadar iktidarda siz vardınız ve siz dediniz, 'Ne istediniz de vermedik?' Bunların hepsini takvimine göre tek tek anlattım. 'Bir daha bu iş olmasın' dedik. Niye rahatsız oluyorsunuz? Bir kerecik de olsun kendinize dönüp 'Biz nerede hata yaptık?' demeniz gerekmiyor mu?" diye konuştu.

Bu sırada AK Parti sıralarından Hasan Çilez'in "Onlarla siyaset yapıyorsunuz" yönündeki sözleri üzerine Genel Kurul'da karşılıklı sataşmalar yaşandı.

Bunun üzerine yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı çağrıların çarpıtıldığını savunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği cümleler, yaptığı çağrıların çok büyük anlamı vardır. 'Gel' burada 'Türkiye'ye gel, Türkiye'nin yargısına, Türk milletinin hukukuna teslim ol' anlamında yapılan çağrılardır. Bunu da milletimiz, feraset sahibi herkes biliyor. Cumhurbaşkanımız, bu ülkeye sızmaya çalışmış, devlete sızmaya çalışmış paralel bir yapıyla mücadele etmiş ve bu mücadelesi de emperyalistlerin ve bütün hak sahibi herkesin bile kabul ettiği bir çizgidedir. Dolayısıyla bunun ötesindeki hiçbir ithamı kabul etmiyoruz, ciddiye almıyoruz" dedi.

Çömez ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin bu şekilde yorumlanamayacağını söyleyerek, "Kayıtlara geçmesi için söylüyorum: O konuşma sizin dediğiniz gibi olmadı Sayın Başkan, 'Gel de adalete teslim ol' demedi Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı sataşmaların ardından yapılan oylamada önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA