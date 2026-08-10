TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasa görüşmeleri başladı: Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" teklifini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yan yana otururken, iki lider tokalaşmadı. Teklife "hayır" oyu vereceğini açıklayan İYİ Parti Grubu, salona Türk bayraklı atkı ve bayraklarla girdi. YENİ Parti'nin kapalı grup toplantısında aldığı kararın ise Genel Başkan Özgür Özel tarafından açıklanması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un gündeminde, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" bulunuyor.

Teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerini takip etmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Kurul salonuna geldi.

Genel Kurul'da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tokalaştı. Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, yan yana oturdu ancak tokalaşmadılar. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Müsavat Dervişoğlu ile, bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

İYİ PARTİ'DEN TÜRK BAYRAKLI PROTESTO

Öte yandan, kanun teklifine "hayır" oyu vereceklerini açıklayan İYİ Parti Grubu, Genel Kurul salonuna, Türk bayrağı motifli atkılar ve ellerinde Türk bayraklarıyla giriş yaptı.

Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurulu, "çerçeve yasa" teklifi görüşmeleri için birleşimi başlatırken o sırada kapalı grup toplantısı yapan YENİ Parti sıraları boş kaldı. YENİ Parti kapalı grup toplantısında alınan kararın Genel Başkan Özgür Özel tarafından Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

Genel Kurul'da, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerine geçilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA