TBMM Başkanı Şentop, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda basın toplantısı düzenledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye'ye gerekli katkının, desteğin, göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz." dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de devam etti.

Konferans kapsamında TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şentop, göç ve mültecilere ilişkin uluslararası iş birliği konusunda konferans düzenlediklerini ve yarın da devam edeceğini belirterek, "Biliyorsunuz özellikle son birkaç yıldır dünyanın gündemindeki en önemli konu göç konusu. Bir küresel sorun haline geldi." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre dünya genelinde zorla yerlerinden edilen kişilerin sayısının 100 milyonu aştığını kaydeden Şentop, "Bunların önemli bir bölümü de kendi ülkelerinin sınırları dışında bir yere gidiyorlar. Suriye kaynaklı göç krizinin de 11. yılını doldurduğunu biliyoruz. Milyonlarca kişi halen Türkiye başta olmak üzere bilhassa Suriye'ye komşu ülkelere sığınmış durumda. Son birkaç aydır da Ukrayna kaynaklı bir göç, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en hızlı büyüyen göç hareketi. 7 milyon civarında kişi göç etmiş." ifadelerini kullandı.

"Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı"

Şentop, tüm bu gelişmelerle birlikte göç konusunun küresel gündemin ön sıralarına çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tabii küresel bir sorun diyoruz bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye'ye gerekli katkının, desteğin, göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz. Bu göçe kaynak olan ülkeleri ve göçe sebep olan hususları ortaya çıkartan ülkelerin bu konuda sorumluluk almakta çok yavaş davrandıklarını görüyoruz. Hatta bunun ötesinde Avrupa Birliği ve uç noktada Yunanistan'ın öncülüğünde göçmenlere karşı kötü muamelelerin, insan haklarına uymayacak, bağdaşmayacak, uluslararası hukuka aykırı muamelelerin yapıldığını defalarca tespit ettik, gördük, gösterdik. Bütün bu çerçeve içerisinde biz Parlamentolar Arası Birlikle, Sayın Başkan Pacheco'yla beraber bu küresel sorun için parlamenterlerin bir araya gelmesi, sorunu, çözüm önerilerini birlikte müzakere etmesinin doğru olacağını düşündük. Ayrıca Türkiye'de yapılması, Türkiye tecrübesinin bilgi ve birikim olarak başka ülkelerin parlamenterleriyle paylaşılmasının faydalı olacağını düşündük. Aslında henüz daha Ukrayna'yla ilgili göç meselesi gündemde değildi ilk konuştuğumuz zamanlar. Fakat o da gündeme geldi. Biraz daha bir konuyla ilgili farkındalık uyandıracak bir husus olarak bunu faydalı değerlendiriyoruz."

"Konferansın faydalı olacağına inanıyorum"

Konferansa 54 farklı ülkeden parlamenterlerin katıldığını aktaran Şentop, "Ben öncelikle Parlamentolar Arası Birlik Başkanına ve tüm yönetimine bu konudaki güzel, verimli iş birliği için teşekkür etmek istiyorum. Şüphesiz bu toplantının organizasyonunda TBMM ekibimiz çok büyük fedakarca görev üstlendiler. Tüm arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca 54 ülkeden katılım sağlayan bütün parlamenter arkadaşlara bürokratlara, temsilcilere de teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu göçle ilgili sorunun küresel ölçekte anlaşılması ve çözümlerin de bu çerçevede önerilmesi, değerlendirilmesi, tabii her ülkenin bu küresel sorunla ilgili sorumluluklarını üstlenme noktasında bir başlangıç olması arzusuyla temennisiyle konferansın faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.