TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz darbeler döneminin kapatıldığının tescil edildiği gecedir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz, darbelerle oluşan tarihi dönemin kapatıldığının tescil edildiği bir gecedir. Bu yönüyle 15 Temmuz'a çok net bir şekilde halk hareketi diyebiliriz. Böyle bir hareket dünya tarihinde de yoktur" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Fuat Oktay ve Mustafa Şentop, anıta çelenk bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,