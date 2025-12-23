Haberler

Dem Parti İmralı Heyeti'nin TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ziyareti... TBMM'nin Sosyal Medya Hesabından Ziyarete İlişkin Fotoğraf Paylaşıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı makamında kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

(TBMM) -  TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti" denilerek, fotoğraf paylaşıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Basına kapalı toplantının ardından TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti" denildi. Kabule ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

