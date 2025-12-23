Dem Parti İmralı Heyeti'nin TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ziyareti... TBMM'nin Sosyal Medya Hesabından Ziyarete İlişkin Fotoğraf Paylaşıldı

(TBMM) - TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti" denilerek, fotoğraf paylaşıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Basına kapalı toplantının ardından TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti" denildi. Kabule ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.