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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka Büyükelçilerini Kabul Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, Burkina Faso Büyükelçisi Some'ye Türkiye'deki görevinde başarılar diledi ve Türkiye'nin Afrika açılımının dış politikadaki önemini vurguladı. Ayrıca, Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi konusunda işbirliği arzusunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti.

Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Some'ye Türkiye'deki görevinde başarılar diledi.

Türkiye'nin Afrika açılımının dış politikadaki en önemli alanlardan olduğunu; son yirmi yılda Afrika kıtasıyla kayda değer bir ivme kazanmanın önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Afrika'nın tamamındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Batı Afrika'da ilişkilere önem verdikleri ülkelerden birisinin de Burkina Faso olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Burkina Faso ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Afrika kıtasına kazan-kazan prensibi çerçevesinde yaklaştıklarını; kıtayla karşılıklı işbirliğini artırmayı, her alanda yakın işbirliği ve temas içerisinde olmayı arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Afrika halkları arasında bölgesel işbirliğini desteklediklerini vurguladı.

Ramazan dolayısıyla dünyanın birçok yerinde Müslümanlar için kutlama programları düzenlendiğini ve bundan da memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, İslam inancı ve diğer kutsal inançlara göre bir barış ve esenlik ayı olması gereken ramazanda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü; bu kadar katliama rağmen Filistin halkının acılar içerisinde ayakta durmayı başardığını ifade etti.

Kurtulmuş, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için mücadele etmek gerektiğini belirterek, bu alanda da Burkina Faso ile çalışmak istediklerini kaydetti.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake'yi kabul

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake'yi kabulünde, Sri Lanka'nın, hem Asya'nın önemli ülkelerinden birisi olması hem de iki ülkenin halkları arasındaki ilişki dolayısıyla Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve karşılıklı iyi niyete dayalı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, gelecek dönemde Asya ile ticaret ve yatırım, altyapı, teknoloji, savunma sanayii ve kültür başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliğini artırmayı arzuladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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