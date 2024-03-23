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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar'da Ramazan Etkinlik Alanı'nı ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi tarafından ilçe meydanında kurulan Ramazan Etkinlik Alanı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtulmuş, Bağcılar'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftar Programı'ndan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile teravih namazı için Bağcılar Merkez Camisi'ne geçti.

Namazın ardından Bağcılar Meydanı'nda Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Etkinlik Alanı'nı ziyaret eden Kurtulmuş, İslami figürler üzerine kurulu tematik ramazan platosunu gezdi.

Kurtulmuş, burada, Belediye Başkanı Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti ve ramazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Burada konuşan Kurtulmuş, Bağcılar'daki bu etkinlik alanında vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güçlü, büyük Türkiye hedefinin en büyük garantisinin gençler olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye, genç nüfusundan istifade edecek, her alanda daha da ileriye gidecek, daha güçlü olacak." dedi.

Ramazanda iftarını yapacak yarım lokma ekmeği, suyu olmayan dünyanın birçok yerindeki mazlum ve mağdur Müslümanların da unutulmaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Nerede olursak olalım, ne kadar olursak olalım, gönlümüzün bir yerinde, zihnimizin bir tarafında mutlaka Filistinli kardeşlerimiz vardır. Her duamızda Filistinli mazlum kardeşlerimize dua ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafındaki mazlum ve masum milletlere dua ediyoruz. Bu ramazanda, her türlü zulüm reva görülen Gazze Müslüman halkına Cenabıallah'ın, katından onlara bir yardım indirmesi temennilerimizi iletiyoruz. Allah en kısa süre içerisinde Mescid-i Aksa'nın tam manasıyla özgür olduğu, başkenti Kudüs olan, caddelerinde, Mescid-i Aksa'nın etrafında burada olduğu gibi Müslümanların cıvıl cıvıl, gözleri parlayarak ileriye doğru ümitlerle baktığı özgür bir Filistin Devleti'nin kuruluşunu görmeyi nasip etsin diye dua ediyoruz.

Cenabıallah, bu aziz milletin öncülüğünde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah güçlü, büyük Türkiye hedefinde yürüyerek dünya mazlumlarına da el uzatabilmek, dünyadaki Müslüman mazlum milletlerin ve diğer mazlum milletlerin yanında durabilmeyi, her manasıyla onların sorunlarını çözebilmeyi bu aziz millete nasip etsin. Yaklaşmakta olan Kadir Gecesi hürmetine, gelmekte olan Ramazan Bayramı hürmetine dünyanın her yerinde Müslümanlara bayram gibi bayramları yaşayabileceği günleri nasip etsin diyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vatandaşları, Türkiye'nin güven ve istikrar içinde yoluna devam etmesi için Türkiye Yüzyılı hedefi etrafında kenetlenmeye, sağlam adımlarla yürümeye ve bu iradeye sahip çıkmaya davet ederek, "Allah ülkemizin, onun bunun sağdan soldan çekiştirmesine fırsat vermeyerek, daha ileri atılımların içerisinde olmasını nasip etsin. Bu millete zeval vermesin, bu devlete zeval vermesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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