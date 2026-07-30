TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Çalışmaların sonuna gelinmiştir'

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz, partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak yasa, asla bir genel af, kişisel af mahiyetinde değildir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim törenine katıldı.

İnebolu'ya verilen ikinci nişanın hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, "Bugün biraz da gecikmiş bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Tarihi olarak Kurtuluş Mücadelemizin en önemli sembol şehirlerinden olan İnebolu'ya daha evvel verilen ilk nişanın ardından, hak ettiği ikinci nişanın bugün de piyade denizciler loncasına verilmesi ile ilgili bir töreni hep birlikte idrak ediyoruz. Öncelikle bu ikinci nişanın da İnebolu'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kastamonu'nun kendisi için de büyük önem taşıdığını dile getiren Kurtulmuş, dedesi İstiklal Harbi gazisi Binbaşı Numan Kurtulmuş'un hikayesini paylaştı. Dedesinin Kastamonulu olduğunu ve Kastamonu Askeri İdadisinden mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığını aktaran Kurtulmuş, dedesinin Balkan Cephesi'nden Kafkas Cephesi'ne kadar yedi cephede savaştığını belirtti. Latin harfleriyle yazılan ilk ilmihal kitabı olan "Amentü Şerhi"ni de dedesinin kaleme aldığını belirten Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun aile hikayeleri bakımından özel bir yeri olduğunu kaydetti.

"İNEBOLU'DAN MİLLİ DİRENİŞ RUHU NAKLEDİLMİŞTİR"

Kastamonu ve İnebolu'nun Kurtuluş Mücadelesi'nde destansı bir zaferin merkezi olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Sadece bir mühimmat sevk hattı, yani bir istihkam imkanı sağlamanın ötesinde, aslında İnebolu'dan Ankara ve Anadolu'nun içlerine bir milli direniş ruhu nakledilmiştir. O yapılan kahramanlıkların her birisi aslında bir milletin diriliş destanı haline gelmiştir. Onun için diyoruz ki ecdada sadakat önemli bir şeydir. Ama ecdada sadakat sadece onları kuru kuruya anmak değil, ecdadın sahip olduğu milli hasletleri, onların sahip olduğu ruhu yaşatmak, diri tutmak, canlı tutmak ve sonraki nesillere aktarmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"MADALYANIN ÖBÜR TARAFINDA KAHRAMAN KADINLARIMIZ VAR"

Takdim edilen madalyanın iki yüzü olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Madalyanın bir tarafında hiç şüphesiz ilk madalyada mavnacıların, ikinci madalyada da piyade denizcilerin emeği var, onların yüzü var, onların görüntüsü var. Ama madalyanın öbür tarafında da kahraman kadınlarımızdan başta Şerife Bacı olmak üzere, Halime Çavuş olmak üzere isimlerini bilemediğimiz nice kahraman kadının o zor şartlarda evladından daha büyük bir ihtimamla mühimmata gösterdiği o ilgiyle Anadolu'nun Kurtuluş Mücadelesine verdiği destansı gayretler vardır" diye konuştu.

Kastamonu denilince akla gelen bir diğer önemli hatıranın, Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Camisi'nde verdiği vaaz olduğunu belirten Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"O vaaz, bildiğiniz gibi o zor şartlarda basılarak elden ele dolaştırılmış ve Anadolu'nun hemen her yerinde milli mücadelenin ruhunu sağlayan en önemli belgelerden birisi haline gelmiştir. Mehmet Akif Ersoy, demin kısaca ifade etmeye çalıştığım emperyalizme karşı mücadeledeki milli hassasiyetlerimizin tamamını neredeyse dile getirdiği o vaazıyla birlikte Anadolu'nun Kurtuluş Mücadelesi'nde tarihi bir eşiğin aşılmasına da vesile olmuştur. Hiç şüphesiz Mehmet Akif'in bize öğrettiği bütün bu öğretilerinin içerisinde en önemli hususiyetlerden birisi de 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez'. Biraz evvelki hakikat buydu, bugünkü hakikat de inanın ki aynı şekilde budur: Birlik olmak, beraberlik içerisinde hareket etmek, hep birlikte tek vücut olarak, tek yumruk olarak günümüz şartlarında ayakta kalmayı, ileriye gidebilmeyi başarmaktır."

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR"

Numan Kurtulmuş, emperyalist güçlerin tavrının bir asır sonra da değişmediğini, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinin bir ateş çukuruna dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin hedefte olduğunu ancak dünkünden çok daha güçlü bir konumda bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Dün bize 'Hasta adam.' diyenler bugün kendileri hasta adamdır, Türkiye ise güçlü bir adamdır, güçlü bir devlettir. Savunma sanayisinde, dış politikada, içeride, ekonomide her alanda her gün biraz daha güçlenen bir Türkiye'nin yurttaşı olmaktan övünç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"TERÖRÜ ARTIK TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATIYORUZ"

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa"ya ilişkin de konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin terör meselesinden kurtulmak üzere olduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçtiğimiz sene başlatılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının TBMM'de ortak bir iradeyle raporlaştırıldığını ve belli bir safhaya gelindiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte takip edeceğiz.

"GENEL VEYA KİŞİSEL AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"

Kastamonulu hemşehrilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir, asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün lağvedilmesine ait bir yasa olacaktır. ve asla bu yasa ile Türkiye'de, bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele, silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.

"MÜHİM OLAN YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARININ AÇILMASIDIR"

Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim: Mesele sadece bir yasa hazırlanması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele, yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. 'Sen Türksün, ben Kürt'üm' meselesine asla yer yok. 'Sen Alevisin, ben Sünniyim' tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak."

"CUDİ DAĞI'NDA YAYLA ŞENLİĞİ HALİNE GELEN BİR ETKİNLİK OLDU"

Yakın zamanda Cudi'de düzenlenen Hz. Nuh Aleyhisselam'ı anma törenine katıldıklarını hatırlatan Kurtulmuş, daha önce terör nedeniyle yapılamayan bu etkinliği TBMM himayesine aldıklarını bildirdi. Eskiden kimsenin giremediği Cudi Dağı'na 14-15 bin kişinin katıldığını ifade eden Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanların arabalarıyla, otobüsleriyle, kamyonlarıyla bir yayla şenliği haline getirdiği muhteşem bir etkinlik oldu. İnsanların gözlerindeki o parıltıyı, içlerindeki o sevinci okuyor gibiydiniz. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türkülerini söyleyeceğiz. Eğer devlet aklıyla millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı Terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMELİ MEŞVERETTİR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin meşveret olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Birinci Meclis'in en zor şartlarda bile meşvereti esas aldığını ve farklı fikirlerden ortak bir yol çizebildiğini anımsattı. Günümüzde de meşveret anlayışını ve demokratik istişare kabiliyetini ileriye taşımanın önemine değinen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yolu milli dayanışmadan, kardeşlikten ve demokrasiyi güçlendirmekten geçer. Bunu da hep birlikte sağladığımız takdirde, bu istikamette yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde duracak, Türkiye'nin önünü kesecek ne doğuda ne batıda, ne kuzeyde ne güneyde hiçbir güç yoktur ve hiçbir güç olmayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha 2. İstiklal Madalyası'nın piyade denizciler şahsında İnebolu'muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün isimsiz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA