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Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evinin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan 70 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan 70 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Telli Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan ve serinlemek için bahçedeki havuza giren Pakize Seydooğulları (70), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kısa süre sonra Pakize Seydooğulları'nı havuzda hareketsiz halde gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından havuzdan çıkarılan ve bilinci kapalı olan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda kesin ölüm nedenin belirlenmesi için yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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