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Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor
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Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir hamle yaparak Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu gündeme aldı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu listesine yazdı ve çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe transfer sezonunda hareketli saatler yaşarken, sarı-lacivertli kulüpten bomba etkisi yaratacak bir hamle geldi. 

HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE'NİN RADARINDA

İtalya'ya Milan'ın yıldızı Rafael Leao için çıkarma yapan sarı-lacivertliler, bu kez Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da radarına aldı.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

Inter ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek olan ve İtalyan kulübüyle henüz yeni kontrat imzalamayan 32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın durumunun yakından araştırıldığı belirtildi. Kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakan milli yıldızın, Fenerbahçe forması giymeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

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Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu kalitesini artırmak zorunda olan Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu hamlesini bu doğrultuda masada tutuyor. Daha önce başkanlık seçimi sürecinde de gündeme gelen ve ismi geçen yıldız futbolcunun transferiyle ilgili teknik heyetten de rapor isteneceği ifade ediliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

Garanti penaltı atar duran toplarda etkilidir bir sezonda kaç penaltı kaç duran topta şans bulur o da ayrı limitsiz para var demekki bunlarda veya avrupa maçlarında bu takımdan bir cacık olmayacağını benim gibi gördüler

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