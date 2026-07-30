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Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler Haber Videosunu İzle
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler
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İzmir'in Ayrancılar mevkisinde, çuvalla para taşıyan kişilerin çuvalı yola düşürmesi sonucu binlerce lira trafiğin ortasına saçıldı. Rüzgarın da etkisiyle etrafa dağılan paraları toplamak için şahıslar akan trafiğe rağmen büyük bir panikle mücadele etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, ne kadar paranın kaybolduğu bilinmiyor.

İzmir'in Ayrancılar mevkisinde trafikte kaydedilen görüntüler, Hollywood aksiyon filmlerindeki sahneleri geride bıraktı. Çuvallarla para taşıyan şahıslar, çuvallardan birini yola düşürünce binlerce lira trafiğin ortasına saçıldı.

TRAFİKTE BÜYÜK PANİK VE "PARA YAĞMURU"

Olay anında yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, büyük bir paniğin yaşandığı görülüyor. Videoda, rüzgarın da etkisiyle yolun dört bir yanına, araçların arasına ve kaldırım kenarlarına dağılan paralar dikkat çekiyor.

Görüntülerde beyaz gömlekli bir şahsın, elindeki beyaz plastik bir poşete yola saçılan banknotları telaşla doldurmaya çalıştığı anlar anbean yer alıyor. Akan trafiğe ve çevredeki büyük araçlara (kamyon/TIR) aldırış etmeden paraların peşinden koşan bu kişiye, kısa süre sonra koyu renk kıyafetli bir başka şahıs daha katılarak yardım ediyor. İkilinin, rüzgarda uçuşan paraları kurtarabilmek için verdikleri büyük mücadele kameraya net bir şekilde yansıyor.

KAYBOLAN MİKTAR BİLİNMİYOR

Şahısların tüm çabasına rağmen, rüzgar ve trafik nedeniyle paraların bir kısmının uçuştuğu veya araçların altında kaldığı tahmin ediliyor. Yola saçılan toplam paranın miktarı ve bu ilginç olayın ardından ne kadar paranın kaybolduğu ise henüz bilinmiyor.

Görenleri şaşkına çeviren bu anlar, trafikteki diğer sürücülere de ilginç ve unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Ah bi pararayı bulamadık

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Haber YorumlarıDragoz:

Para olmuş paçavra 200 lük olsa 100 ad toplasan 20 bin yapar ki o kadar toplanamamıştır atm den 25 bin çekiyosun elindeki paranın kalınlığına şaşırıyosun bir as ücret bile değil halbuki

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