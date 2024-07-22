Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük yıllık askeri tatbikatı olarak bilinen "Han Kuang" başladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek "Han Kuang" tatbikatı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 26 Temmuz'a kadar sürecek askeri tatbikatın amacının, "Taipei kentinde bulunan kritik altyapıyı koruyabilme kabiliyeti ve Ada çapında kilit altyapının dayanıklılığının artırılması" olduğu bildirildi.

18 DİL BİLEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ HABERCİLER

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve 18 farklı dilde konuşabilen "haber sunucularının" da tatbikatta yer alacağı kaydedilen açıklamada, yapay zeka teknolojisinin Tayvan'ın savunma durumu hakkında bilgi paylaşarak uluslararası toplumla iletişimi geliştireceği belirtildi.

"OLASI ÇİN ABLUKASI HALİNDE..."

Açıklamada ayrıca bu yıl 47'ncisi düzenlenecek "Wanan" hava savunma tatbikatının da başladığı, bu çerçevede Tayvan'ın batısında bulunan "savaş uçaklarının" Ada'nın doğusundaki Hualien Hava Üssü'ne hareket edeceği bilgisi yer aldı. Taipei Times gazetesine konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "olası Çin ablukası halinde Tayvan'ın dış dünya ile bağlantılarının açık kalmasını sağlamak için" ordu ve halk arasında ikmal işbirliğinin Ada'nın büyük limanlarından birinde düzenlenecek tatbikatla ölçüleceğini aktardı.