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Görüntü tarihi Kapalı Çarşı'dan! Dükkanları su bastı, esnaf ekmeğini kurtarma peşinde

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaf zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

ÇARŞIYI SU BASTI

Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Ayrıca, Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı.

ESNAF MÜCADELE EDİYOR

Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar ellerinde silecek ve fırçalarla yoğun çaba sarf etti. Öte yandan bazı dükkanlardaki ürünler su altında kaldı.

Kapalı Çarşı'dan ilk görüntüler:

Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

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Eminönü Fatih su Güncel Haberler

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