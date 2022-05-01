Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı - Haberler

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Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor. Yasak olmasına rağmen Taksim'e çıkmak isteyen gruplar ise gözaltına alınıyor.

POLİS SLOGAN ATARAK YÜRÜYEN GRUBA MÜDAHALE ETTİ

Şişli Harbiye'de ara sokaklarından Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

TAKSİM VE ÇEVRESİNDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Taksim, Güncel, Haberler

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