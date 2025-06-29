Taksim Meydanı'nda 6 kişi 1 kişiyi döverek öldürdü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde 16 Haziran Pazartesi günü saat 04.50 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre Orhan Doğan (31), yanında bulunan 3 arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. O sırada yanlarına gelen Sabır T. (26), Doğan ve arkadaşlarına laf attı.

6 KİŞİ 1 KİŞİYİ ACIMASIZCA DARBETTİ

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sabır T., "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz" diyerek tepki gösterdikten sonra cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak yanına çağırdı. Tarlabaşı Bulvarı'nda başlayan kavga kısa sürede büyüdü; Orhan Doğan tekme ve yumruklarla darbedildi. Doğan kaçtığı sırada başını yere çarparak ağır şekilde yaralandı.

TEKME, YUMRUK VE DİZ DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine gelen olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tekme, yumruk ve diz atılarak ağır yaralanan Doğan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sabır T. ve arkadaşı Abdulcebbar B.'yi (23) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan Orhan Doğan tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Doğan'ın ölümünün ardından çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelilerin Y.K. (17), Serdar D. (25), İsa K. (18) ve Sezgin K.'yi (35) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda, savcılık ifadelerinin ardından serbest kalan Sabır T., İsa K. ve Serdar D. de yakalandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI CİNAYETE KARIŞTI

Diğer şüphelilerden Y.K.'nin olaydan sonra karıştığı başka bir suçtan tutuklandığı, Sezgin K.'nin ise olay günü cezaevinden izinli olarak çıktığı ve Orhan Doğan'ın ölümünden 1 gün önce cezaevine teslim olduğu ortaya çıktı. İlk olayın ardından yakalanıp savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakılan Abdulcebbar B.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN 82 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Sabır T., İsa K. ve Serdar D. emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan olaya karışan 6 şüphelinin poliste 82 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Orhan Doğan'ın ise 3 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.