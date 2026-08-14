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Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor Haber Videosunu İzle
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın bir doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darbedilmesinin ardından parti yönetimi harekete geçti. CHP, Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın katıldığı bir doğum günü kutlaması sonrası yaşananlar gündemin ilk sırasına yerleşti. "Cinsel taciz" iddiasıyla darbedilen ve o anları cep telefonuyla kayda alınan Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Gelişmelerin ardından CHP yönetimi, Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

KUTLAMA SONRASI EVDE DARP

Olay, önceki gece saat 03.00 sularında Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. İddialara göre, dışarıdaki doğum günü kutlamasının ardından T.A. isimli kadının evine geçen Milletvekili Yazgan, burada evdekilerle alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yazgan’ın T.A.'ya cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmesi üzerine evde şiddetli bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte evde bulunan N.D. adlı erkek ile B.Ş. ve T.A. adlı kadınlar, Yazgan’ı darbetti. Olay anı ise şüphelilerden T.A. tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden ekipler, olaya karışan N.D., B.Ş. ve T.A.'yı gözaltına aldı. Karakola taşınan olayda taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu. CHP'li vekil darbedildiğini ve cep telefonunun gasbedildiğini belirterek üç isimden şikayetçi olurken; gözaltına alınan şüpheliler ise Yazgan'ın kendilerine yönelik "cinsel taciz", "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediğini öne sürdü.

ŞÜPHELİLER SERBEST, VEKİLE RESEN SORUŞTURMA

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan yargı cephesinden Milletvekili Yazgan'a yönelik kritik bir adım atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Baran Yazgan hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

CHP'DEN JET KARAR: SÖZCÜ SARI DUYURDU

Taciz iddiaları ve adli sürecin kamuoyuna yansımasının ardından CHP Genel Merkezi duruma hızla el koydu. Parti yönetimi, Yazgan'ın durumuyla ilgili acil bir değerlendirme yaparak kesin ihraç kararı için düğmeye bastı. Konuyla ilgili resmi açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapıldı. Sarı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhg hg:

vekil dokunulmazlığı kürsü ile sınırlı olmalı

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Chp nin bu kararından dolayı , tebrik ediyorum. Olması gerekeni jet hıziyla gercekleştirdikleri için.

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Haber YorumlarıKaradağlı:

Vekilleri halk seçip meclise göndermeli ki halka karsı sorumlu olsun Diger türlü aday gösterene karsı sorumlu olur Halkın degıl başkanının yada kendinin vekili olmaktan ileri gidemez

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Ne oldu belli olmayanı millet vekili yaparsanız olacağı bu

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