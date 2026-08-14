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Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi

Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi Haber Videosunu İzle
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcusu Gaziantep FK'ya kiralanırken, transfer TFF'ye bildirildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiralık olarak transfer oldu.  Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirirken transfer de resmiyet kazandı.

GEÇEN SEZON RİZESPOR'DA OYNADI

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirdi. Karadeniz ekibinin formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'A 2021'DE GELDİ

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray macerası 2021 yılında başladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ilk olarak kiralık şekilde kadrosuna kattı. Galatasaray, 2023 yılında ise Halil Dervişoğlu'nun bonservisini aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Hatayspor'da da kiralık olarak forma giydi. Halil Dervişoğlu ayrıca 2024-2025 sezonunu da Gaziantep FK'da geçirdi. Böylece Halil Dervişoğlu, daha önce formasını giydiği Gaziantep FK'ya yeniden dönmüş oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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