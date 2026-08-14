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Fenerbahçe'den Konyaspor için hamle! TFF'ye başvuracak

Fenerbahçe'den Konyaspor için hamle! TFF'ye başvuracak Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Konyaspor için hamle! TFF'ye başvuracak
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı iki kritik karşılaşmanın arasına denk gelen Konyaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin talebine Konyaspor'un da sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, yoğun maç takvimi nedeniyle TFF'ye yeni bir erteleme başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Konyaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe alınmasını talep edecek.

LYON MAÇLARININ ARASINA DENK GELİYOR

Fenerbahçe'yi kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler, 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. İsmail Kartal'ın ekibi, 18 Ağustos Salı günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Lyon'u konuk edecek.

Fenerbahçe, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırladıktan yalnızca dört gün sonra, 26 Ağustos Çarşamba günü Lyon ile deplasmanda rövanş karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin yoğun fikstürü, 30 Ağustos'ta oynanacak Samsunspor deplasmanıyla devam edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN DE BAŞVURMUŞTU

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, daha önce Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını ancak federasyondan olumsuz yanıt aldıklarını açıklamıştı. Sarı-lacivertliler, bu kez Lyon ile oynanacak iki kritik karşılaşmanın arasındaki Konyaspor mücadelesi için aynı talepte bulunmaya hazırlanıyor.

KONYASPOR DA ERTELEMEYE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin yapacağı başvuru öncesinde Konyaspor cephesinin tutumu da belli oldu. Yeşil-beyazlıların, Fenerbahçe'nin erteleme talebine sıcak baktığı ve karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasına itiraz etmeyeceği öne sürüldü. Son kararı ise Fenerbahçe'nin başvurusunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnes:

Şu erteleme olayı sadece Türkiye de var . Adamlar sampiyonlar ligine finali oynuyor yine erteleme istemiyorlar

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