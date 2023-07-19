Sultangazi'de Balkonda Şüpheli Durum

SULTANGAZİ'de, bir binanın ikinci katında oturan kadın, kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine balkona geldi. 3 kişi ile karşılaşan kadının bağırması üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar üst katta oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Balkondaki 3 kişinin yan binada oturdukları öğrenildi.

Olay, 14 Temmuz Cuma günü öğlen saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Vatansever evde olduğu sırada küçük kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine, koşarak balkona doğru geldi. Balkonda üç kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in, 'balkonumda ne yapıyorsunuz' diye bağırması üzerine 3 kişi yan binaya geçerek kaçtı. Üst katta oturan bir kişi tarafından o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin yan binanın apartman boşluğunun üstündeki sacların üzerinde yürüdükleri görüldü. Vatansever'e büyük bir korku yaşatan 3 kişinin yan binada oturdukları ortaya çıktı.

BALKONUMDA 1'İ YARI ÇIPLAK 3 KİŞİ VARDI

Hatice Vatansever yaşadığı korku dolu anları anlattı. Vatansever, Ben mutfakta yemek yapıyordum. Çocuğum balkonda birilerinin olduğunu söyledi. Bende koştum, geldim. Balkonda camımın önünde biri yarı çıplak üç kişi vardı. Hemen camı açıp, 'benim balkonumda ne işiniz var Hemen polisi arıyorum' dedim. Eşime seslenerek, Mesut polisi ara diye feryat ettim. Ondan sonra onlar hemen buradan bir çırpıda çıktılar. Onlar çıktılar ama ben buradan izliyorum. Sesleri geliyor. O esnada üst komşum videoyu çekmiş. Onların gelip gittiğini ve benim bitişiğimdeki binanın yanındaki daireye giriyorlar dedi.

HIRSIZ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM

Hatice Vatansever, birkaç gün önce de binalarında hırsızlık girişimi yaşandığını belirterek, Ben hırsız olduklarını düşünüyorum. Çünkü, ondan birkaç gün önce de bir hırsızlık girişimi yaşandı binamızda. Komşularımız 'hırsız var' diye bağırdı. Yangın merdiveninden giderken birkaç kişiyi görmüşler. Ondan sonra da balkonumda biz adamları gördük. Polisleri ben aradım. Ben çağırdım. Arama yaptılar o apartmanda hiçbir şey bulamadılar. Sonra bakacaklarını söylediler. Sonra da ses çıkmadı. Bu kişilerin oturma izni bulunmayan Fas uyruklu kaçak kişiler olduğunu ve bitişiğimizdeki 3 numaralı dairede oturduklarını öğrendik diye konuştu.