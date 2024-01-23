Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü

Gaziantep'te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan (23) çalıştığı kafenin sahibi, tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

SUDANLI ÖĞRENCİ, ALACAK KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Atta Almanan'ı bıçakladı.

Atta Almanan (23)

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Almanan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alındı.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafe sahibi Abobekir Altahir'i gözaltına aldı. Atta Almanan'ın arkadaşı Amro Mohamed Ali, çok üzgün olduklarını söyleyerek, olayın arkadaşlarının alacağı yüzünden yaşandığını ifade etti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Almanan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavga sırasında Atta Almanan'ın yere düştüğü görüldü.