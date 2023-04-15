İç savaşa sürüklenen Sudan'da ordu komutanının açıklaması tansiyonu iyice yükseltecek: Henüz harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz var

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan çatışma ülke geneline yayılırken, tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Hızlı Destek Kuvvetleri'nin evine saldırdığını söyleyen Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, "Henüz harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz ve uygulamadığımız iyi taktiklerimiz var." dedi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında son birkaç aydır yaşanan "söz savaşı" yerini sıcak çatışmaya bıraktı. Başkent Hartum'un Erkevit, Spor Kenti, Genelkurmay Başkanlığı ve Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölgelerde silah sesleri yükseldi.

HAVALİMANINDA UÇAKLAR HEDEF ALINDI

Başkent Hartum'daki başkanlık sarayı, ordu karargahı ve havalimanı civarında silah sesleri duyulurken, dumanlar yükseliyor. Hartum Uluslararası Havalimanının apronunda bulunan bazı uçakların çatışmalar sırasında hasar gördüğü belirtildi. Sudan ordusundan yapılan açıklamada, RSF güçlerinin Suudi Arabistan Havayollarına (Saudia) ait bir uçağı hedef aldığı aktarıldı.

"HENÜZ HAREKETE GEÇİRMEDİĞİMİZ ASKERİ ÜSLERİMİZ VAR"

Ülkede çatışma her geçen dakika şiddetlenirken, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Abdulfettah el-Burhan, "Henüz harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz ve uygulamadığımız iyi taktiklerimiz var." dedi. Burhan, Al Jazeera kanalında katıldığı canlı yayında, "Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) sabah saat 09'00'da evime saldırdı. Ayrıca Hartum'un güneyindeki Spor kenti bölgesinde yerleşik orduyu taciz etti." diye konuştu.

"YAŞANANLAR İNSANLARA İBRET OLSUN"

Ordu Karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi tüm stratejik tesislerinin kontrolleri altında olduğunu söyleyen Burhan, "Hala aklın sesine kulak veriyor ve Hartum'a giren HDK güçlerinin yerlerine geri dönmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Burhan, savaş hali devam ederse farklı bölgelerden güçleri Hartum'a sokacaklarına işaret ederek, "Kimse savaşı tercih etmez ama yaşananlar insanlara ibret olsun." diye konuştu.

YENİ BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLAYABİLİR

Burhan'ın açıklamaları, ilerleyen saatlerde milis güç HDK'ye karşı top ve tank ateşiyle desteklenecek yeni bir askeri operasyon başlatılabileceğine yönelik iddiaları güçlendirdi. HDK ise tüm askeri karargahlar kendilerine teslim edilinceye kadar çatışmaların süreceğini açıkladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ve birçok kentte tarafların çatışmaları sürüyor. Sudan'da ordu ile milis güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki silahlı çatışma sonucunda 3 sivil öldü. Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda iki sivilin, Ubeyd şehrinde de bir sivilin çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Şark-ı Nil bölgesi ve Hartum'un güneyinde 3 vatandaşın yanı sıra Ubeyd şehrinde 5 vatandaşın kurşunla yaralandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi. HDK'nin tamamen orduya entegrasyonuyla tek ve milli bir ordu kurulması ve ordunun da ticari ve siyasi faaliyetleri bırakıp kışlaya çekilmesi gibi maddeleri kapsayan güvenlik reformu, 2021'den bu yana süren yönetim krizi ve asker-sivil anlaşmazlığını çözmek için 5 Aralık 2022'de imzalanan çerçeve anlaşmanın en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, HDK'nin mevcut yapısının değiştirilerek orduya katılması konusunda ısrarla açıklamalar yaparken HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da entegrasyona karşı çıkmadıklarını ancak bunun tamamen sivil bir yönetimin çatısı altında gerçekleşmesini istediklerini ifade ediyor.