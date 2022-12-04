Suç örgütü liderliğinden hapis yatan Kürşad Yılmaz'dan BİM'in patronuna tehdit: Tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur

MHP ile BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç arasındaki tartışma alevleniyor. Devlet Bahçeli'nin "ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri" ifadelerini kullandığı ve tahliyesi için büyük çaba sarf ettiği suç örgütü liderliğinden hapis yatan Kürşad Yılmaz, Aykaç'ı "Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın" sözleriyle tehdit etti.

2015'te "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve geçtiğimiz yıl tahliye edilen Kürşad Yılmaz'ın da hedefinde BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç var.

BİM'İN PATRONU BAHÇELİ'NİN FETÖ İDDİASINA YANIT VERMİŞTİ

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri" olarak ifade ettiği Kürşad Yılmaz, Bahçeli'nin "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum" sözlerine "FETÖ örgütü ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtını veren BİM'in patronunu tehdit etti.

"LİDERİMİZİN AÇIKLAMALARINI ÜSTÜNE ALIP HADDİNİ AŞAN BİR ÜSLUP KULLANMIŞTIR"

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi, bağımsız dış politika hamleleri, yerli ve milli politikalarla kızılelma yürüyüşünün içeride ve dışarıda belli çevrelerde oluşturduğu rahatsızlığın farkındayız. Türkün bu şanlı yürüyüşünü mümkünse kesmek, değilse geciktirme adına durumdan vazife çıkaranlar da olacaktır. Görünen o ki BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaçbu göreve talip olmuştur. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs Liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır.

"BU SOKAKLARI SİZ SİZ OLUN SAKIN SAHİPSİZ SANMAYIN"

Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; Vatandaşı zor durumda bırakacaksınız liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öyle mi; kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu memleketi bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın. Bilinmelidir ki bu mücadele hiç bitmeyecek, ancak güçlü Türkiye'nin yükselişine kimse set vuramayacaktır." ifadesini kullandı.

KÜRŞAD YILMAZ KİMDİR?

3 Mart 1960 tarihinde, Giresun'da doğan 61 yaşındaki Yakup Kürşad Yılmaz, Türkiye'deki cezaevinden üç kez (1994, Şubat 1997 ve Şubat 1998) kaçarak Temmuz 1998'de Bulgaristan'da tutuklandı. Eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun 1995 yılında öldürülmesini düzenlemekten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşadamı Halis Toprak'ı öldürürse cezasının iptal edileceğinin söylendiğini ve bağlantıları hakkında konuşmasını engellemek için Bulgaristan'da kendisine Hepatit C verildiğini iddia etti. Bulgaristan'a kaçtıktan sonra 2008'de Varna'da gözaltına alındı ve ardından Nisan 1999'da Türkiye'ye iade edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Yakup Kürşad Yılmaz'ın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Mahkeme, Kürşad Yılmaz'ın 1999 ve 2005 yılları arasında işlediği iddia edilen 'hürriyeti tahdit', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarından beraatına, infazın durdurulmasına karar verdi. Kürşad Yılmaz'ın yargılandığı davada ilk karar, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 19 Ocak 2010'da verildi. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce 2011'de kısmen bozuldu.