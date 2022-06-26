Soylu: Gittiğimiz yere sömürmek için değil, ecdadımız gibi emaneti bırakmak için giden bir milletiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Suriye'nin güvenli bölgelerine dönmeyi kabul edenlerin çocuk sayısına göre tahsis edilecek evlerde yaşayacaklarını belirterek, "Hem kendi memleketlerinde, hem güvenli bölgelerde olacaklar. Biz İngiltere, Amerika, Hollanda değiliz. Biz Müslüman bir milletiz. Biz Türk milletiyiz, asaletli bir milletiz. Biz gittiğimiz yere sömürmek için değil, ecdadımız gibi emaneti bırakmak için giden bir milletiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 214 binek araç, 5 minibüs, 3 motosiklet olmak üzere toplamda 222 aracın teslim törenine katıldı. Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Bakan Soylu'nun yanı sıra, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri, il başkanları yer aldı. Törende konuşan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir iradeyle uluslararası yardım fonları ile birlikte Cerablus, El Bab, Azez, Tel Abyad, Resulayn bölgelerinde tam 240 bin ev 13 proje ile hastane, okul ve donatılarıyla ortaya koyacağız. Buna ekstra AFAD'a toplam 7 bin ev yapabilecek müracaat geldi. İnşallah 10-15 gün sonra Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimiz çocuk sayılarına göre 60 metrekare, 80 metrekare, 100 metrekare olmak üzere Türkiye'den Suriye'nin güvenli bölgelerine dönmeyi kabul ettikleri andan itibaren o evlerde yaşayacaklar. Hem kendi memleketlerinde, hem güvenli bölgelerde olacaklar. Sanayi siteleri yapıyoruz. Biz İngiltere, Amerika, Hollanda değiliz. Biz 1960'a kadar insanları kategorize eden ve öldürmeyi kendine hak gören Belçika değiliz. Biz Müslüman bir milletiz. Biz Türk milletiyiz. Asaletli bir milletiz. Biz gittiğimiz yere sömürmek için değil, ecdadımız gibi emaneti bırakmak için giden bir milletiz" dedi.

"Göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu, afet, hırsızlıkla uğraşıyoruz. Bazen sıkıntılı işlerle uğraşıyoruz. Bugün Gazi Meclisimizde milletvekili demeye de dilim varmıyor da, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmuş birisi diyor ki; 'Elime mayın alıyorum, mayınla beraber Hatay sınırına gideceğim'. Hatay sınırına mayın döşeyecekmiş. Meczup desen, aklını kaybetmiş desen. Ne yapmaya çalışıyorsun? Fikrin ne, zikrin ne? Kimsenin aklına gelmeyecek bir işle medyada gündem olmayı hayal ediyorsan bunun farklı yöntemleri de var. Bu ülkenin bir medeniyeti var. Bu ülkenin bir karakteri var. Niye bir ırkçılık, yabancı düşmanlığı ortaya koymaya çalışıyorsun? Bu ırkçılıkla eline ne geçecek? Neymiş gidip sınıra mayın döşeyecekmiş. Sınırın kilometrelerce uzağına senin girmene müsaade eder miyiz? Bir bakanın da, milletvekilinin de hukuki sorumluluğu var. Herkesin istediği yere han kurabilmesine kimse müsaade etmez. Akıllara zarar bir şey. Bu kadar farklı bir düşünceyle yaklaşmanın ruh sağlığı ve akıl sağlığı meselesi olduğunu söylüyorum. Elbette ki bu benim alanım değil, tıbbın alanı. İnşallah onlar da gerekli çağrıyı ortaya koyacaklardır."