Gözaltına alınan Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu'nun ilk ifadesi: Bize borç para verip tefecilik yaptılar, onlar suçlu

"Var Böyle Tipler" YouTube kanalında yayınladığı komedi videolarıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin geçtiğimiz aylarda çevresindeki kişileri ponzi sistemiyle dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

UÇAKTAN İNER İNMEZ YAKALANDILAR

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenmişti. Dün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için havalimanı polisi tarafından pasaportlarına el konan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDEDEREK KARŞI TARAFI SUÇLADILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddialarını kabul etmeyen şüphelilerin "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dedikleri belirtildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayette bulunmuştu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmışı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ederken Cumhuriyet savcısı, çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı vermişti.

NE OLMUŞTU?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 150 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürülmüştü. Hesaplarını kapatan çiftten günlerce haber alınamayınca mağdurlar harekete geçmişti.

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edilmişti. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasındaydı. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenilmişti.