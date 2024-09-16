Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

2 GÖZALTI DAHA VAR

Soruşturmada yeni şüphe ve deliller ortaya çıktıkça yeni gözaltılar da oluyor. Bu kapsamda dün İsa Kaya ve Şeyma Kaya da gözaltına alındı. Daha önce "delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Şevket Kaya ve Muhammet Kaya'nın yakını olan bu 2 kişi de aynı suçlamalarla gözaltına alındı. Hediye Güran'ın ifadelerinin de bu iki kişinin gözaltına alınmasında etkisinin olduğu öğrenildi. İsa ve Şeyma Kaya'nın aramalar sürerken yaptıları asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmekle suçlandığı öğrenildi. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

YENGENİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada 13 Eylül'de gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı. Narin'in 21 Ağustos'ta evinin yoluna girerken son görüldüğü saat 15.15'ten sonra söz konusu eve iki kez girdiği belirtilen Hediye Güran'ın bugün (pazartesi) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hediye Güran, 21 Ağustos günü Van'dan Tavşantepe'ye traktörle dönen, WhatsApp kayıtlarını sildiği ortaya çıkan ve "suç delillerini yok etmek" gerekçesiyle tutuklanan 41 yaşındaki amca Fuat Güran'ın eşi.

JANDARMAYI BİLE GİZLİCE DİNLEMİŞLER

Hürriyet'te yer alan habere göre dosyaya soruşturmayı yürüten JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin hazırladığı bir tutanak da girdi. Bu tutanağa göre amca Fuat Güran, Narin'i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştı. Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi. Gözaltına alındığında Fuat Güran'a bu tutanaktaki suçlama da soruldu. Güran "Kesinlikle kabul etmiyorum, sadece yardımcı olmaya çalıştım" diyerek bu suçlamayı reddetti. Fuat Güran da "suç delillerini yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla tutuklananlar arasında.