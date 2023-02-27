Son dakika! Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan 5.6'lık depremle ilgili açıklama: Baba ve kızı enkaz altında kaldı

Son dakika! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD verilerine göre 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldığı canlı yayında "10-12 bina yıkıldığı bilgisi geldi. Eşya alan bir baba ve kızı enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD: YIKILAN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yıkılan binalara ilişkin açıklama yapan AFAD, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deorem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Habertürk yayınında konuştu. Çınar, "Bazı binaların yıkıldığına dair haberler geliyor. Ekipleri yönlendirip can kaybı ya da enkazda kalan birileri var mı diye acil bir şekilde intikal ediyorum. İnşallah can kaybı yoktur. Merkeze yakın olmuş olmasının getirdiği bir etkiydi" dedi.

"BİR BABA VE KIZ ENKAZ ALTINDA"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, Yeşilyurt Şeyhbayram Mahallesi'nde 4. katta bulunan hasarlı evlerinden bir baba ve kızının eşyalarını almak için hasarlı binaya girdikleri ve deprem anında enkaz altında kaldığını açıkladı. Çınar ayrıca yıkılan bina ihbar sayısının 10-12'ye çıktığını belirtti.