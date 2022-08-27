Son Dakika | Tatlıses'in yaralandığı kazada kamyon şoförü serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aralarında türkücü İbrahim Tatlıses'in de olduğu 8 kişinin yaralandığı kazada kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aralarında türkücü İbrahim Tatlıses'in de olduğu 8 kişinin yaralandığı kazada kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tatlıses'in şoförü ise ifadesinde karşı şeritten gelen kamyonla bir anda çarpıştığını ve şok yaşadığını ifade etti.

Kapuz Caddesi'nden 25 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savruldu. Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpıştı. Hemen arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobil de savrulan minibüse çarptı. Kamyon ve minibüs şarampole düştü.

Bu arada Tatlıses'in şoförü Uğur Yılmaz da ifadesinde karşı yönden gelen kamyonla bir anda çarpıştığını ve büyük şok yaşadığını ifade etti.